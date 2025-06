CGT avisa l'Ajuntament que si no milloren les condicions laborals, no descarta una vaga durant la Festa Major

La secció sindical de la CGT de FCC Medi Ambient Manresa ha tornat a denunciar públicament les condicions laborals del personal encarregat de la recollida d'escombraries i la neteja viària a la ciutat. El sindicat lamenta que, malgrat les quatre modificacions aplicades al nou contracte de recollida de residus, l'Ajuntament de Manresa continua sense reconèixer que l'actual sistema requereix "més recursos humans i materials", cosa que, segons afirmen, ja havien advertit des del primer moment. La secció sindical amenaça l'Ajuntament amb una vaga durant la Festa Major.

CGT assegura que la manca de recursos i la deficient planificació han acabat traslladant el pes del sistema als treballadors, provocant un augment de baixes laborals per lesions, esgotament físic i malestar emocional. "Tiben dels ronyons dels nostres companys i companyes", denuncien, en referència a una càrrega de treball que consideren insostenible.

Una situació "insuportable" i amb regressió de condicions

Segons el sindicat, la situació és especialment greu al servei de neteja viària, que es veu afectat "de manera més agressiva" per les disfuncions del sistema. Des de CGT descriuen un escenari en què els escombriaires han tornat a treballar "com fa 40 anys": recollint bosses del terra amb les mans i arrossegant cabassos per carrers on cada cop hi ha menys àrees d'aportació i els contenidors estan més allunyats.

Tot plegat, alerten, ha empitjorat el servei i deteriorat greument la salut física i mental de la plantilla. "Alguns companys ja no poden més", expliquen en el comunicat, que qualifiquen la situació de "insuportable".

Crida a l'Ajuntament i avís de vaga per Festa Major

CGT acusa l'Ajuntament de Manresa de "mala gestió" i li exigeix que prengui "mesures urgents" per revertir la situació. El sindicat reclama "més treballadores, més maquinària i més pressupost" per garantir la viabilitat del sistema i la salut de la plantilla.

En cas que l'administració no actuï, avisen que estan disposats a emprendre mesures de força, i no descarten la convocatòria d'una vaga coincidint amb la Festa Major de Manresa. "No volem amargar la festa a ningú", afirmen, però insisteixen que "ja n'hi ha prou" i que si no hi ha resposta institucional, "les haurem de prendre nosaltres".