El sopar solidari del Rotary Club recapta 87.750 euros per a la residència d'Ampans a La Parada

La iniciativa Taules per la Inclusió, organitzada pel Rotary Club Manresa-Bages, ha reunit aquest dijous 621 persones i ha recaptat 87.750 euros per a La Parada, el nou equipament d'Ampans al barri manresà. La vetllada va comptar amb poesia, art en directe i la participació de figures com l'arquitecte Rafael Aranda i l'alcalde Marc Aloy, subratllant la dimensió social i comunitària del projecte.
Una vetllada per a la inclusió
El sopar solidari Taules per la Inclusió ha omplert de compromís i solidaritat l'espai de La Parada, l'equipament residencial, formatiu i laboral que Ampans està construint al barri de Manresa que dona nom al projecte. L'acte, organitzat pel Rotary Club Manresa-Bages, ha reunit 621 persones i ha aconseguit recaptar 87.750 euros, una xifra que es destinarà íntegrament a la futura residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport.
El director general d'Ampans, Toni Espinal, ha remarcat la urgència del projecte, recordant que al Bages hi ha més de 300 persones en llista d'espera per accedir a una llar-residència i que, a escala catalana, la xifra arriba a 3.800. "La Parada és dignitat i qualitat de vida per a les persones i les famílies que fa temps que esperen aquesta oportunitat", ha afirmat Espinal.
Reconeixement al teixit social i institucional
Espinal ha agraït al Rotary Club Manresa-Bages la seva capacitat de mobilitzar empreses, entitats i persones al voltant d'un projecte compartit, així com la sensibilitat d'RCR Arquitectes, que ha sabut adaptar-se a les necessitats d'Ampans i a la rellevància social de La Parada. També ha destacat el paper de l'Ajuntament de Manresa, que ha cedit els terrenys i ha actuat com un aliat clau.
L'arquitecte Rafael Aranda, d'RCR Arquitectes, ha subratllat la filosofia amb què s'ha concebut el projecte: "La Parada no és un edifici, és un paisatge on cada espai convida a viure amb dignitat i llibertat, i obre maneres diferents de conviure".
El president del Rotary Club Manresa-Bages, Jordi Puig, ha fet entrega simbòlica del xec amb la recaptació final, recollit pel president d'Ampans, Lluís Sánchez. Puig ha felicitat Ampans pels seus 60 anys de trajectòria i ha remarcat que La Parada "no és només necessària, sinó urgent", destacant-ne el caràcter obert al barri i a la ciutat.
Suport institucional i cultura en directe
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha clos l'acte ressaltant com Ampans va demanar el terreny per fer un projecte amb vocació de servei a les persones amb discapacitat, que ha acabat convertint-se en "un regal per a la ciutat".
La vetllada, conduïda per la periodista Sílvia Cóppulo, ha inclòs moments artístics i culturals. El poeta Manel Martínez, usuari d'Ampans, ha recitat versos que han obert pas a l'experiència artística de Quim Moya i tres creadors de L'Art de Viure, que han pintat en directe una obra col·lectiva subhastada entre els assistents. Aquest format va combinar sensibilitat, participació i recaptació de fons, convertint el sopar en un esdeveniment amb una forta càrrega emocional i comunitària.
La Parada, un projecte de futur
El nou equipament de La Parada suposarà la creació de 60 places residencials addicionals, que se sumaran a les 150 que Ampans ha impulsat els darrers anys. La inauguració està prevista per al 2026 i, a més de donar resposta a les necessitats residencials, formatives i laborals, permetrà la creació d'un centenar de nous llocs de treball a Manresa.
Aquest sopar solidari arriba en un moment especial per a Ampans, que enguany celebra els seus 60 anys treballant per donar suport a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport. L'entitat reafirma, així, el seu compromís amb la inclusió i el benestar de les persones més vulnerables, mentre La Parada pren forma com un espai d'oportunitats i dignitat per al futur de moltes famílies del territori.