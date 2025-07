La Diputació lliura a Avinyó un estudi per reformar la Casa Consistorial

L'Ajuntament d'Avinyó disposa des d'aquesta setmana d'un estudi tècnic elaborat per la Diputació de Barcelona que analitza les possibilitats de reforma i actualització de la Casa Consistorial. El document ofereix una diagnosi de l'estat actual de l'edifici i presenta tres alternatives d'intervenció, que van des de solucions mínimes fins a actuacions integrals.

L'estudi inclou un programa funcional teòric, és a dir, una proposta organitzativa i d'usos per a l'edifici, així com una valoració comparativa de cadascuna de les tres opcions plantejades. En cada cas, es detallen els avantatges i inconvenients, així com els costos associats a cada escenari, amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions del consistori.

La Casa Consistorial d'Avinyó, ubicada a la plaça Major, és un edifici entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, que acull els serveis centrals de l'Ajuntament, inclosos els serveis socials, el jutjat de pau, l'arxiu municipal i l'espai per al vigilant municipal.

Segons el mateix consistori, l'equipament presenta diverses mancances en matèria de funcionalitat i accessibilitat, fet que ha motivat la petició de l'estudi per conèixer amb detall les possibilitats de millora i adaptar l'espai a les necessitats actuals.

Amb aquest document, l'Ajuntament compta ara amb una base sòlida per valorar inversions futures i definir amb criteris tècnics les actuacions prioritàries a l'edifici.