Festes de Sant Pere a la Carretera de Santpedor amb més de vint activitats per a tothom

El barri de la Carretera de Santpedor de Manresa celebra la seva Festa de Sant Pere del 25 al 29 de juny amb una àmplia oferta d'actes per a tots els públics. L'Associació de Veïns i diverses entitats han programat concerts, activitats infantils, sardanes i esports perquè els veïns puguin gaudir d'una festa tradicional, participativa i oberta.

Programació destacada i retorn de tradicions

Les festes arrencaran aquest dimecres amb actes per a tots els públics, incloent-hi concerts en col·laboració amb l'AVV, i comptaran amb propostes culturals com conferències o activitats infantils. Durant el cap de setmana, la programació s'intensificarà amb sardanes, visites, jocs i tornejos:

Divendres es consolidarà com la nit de música amb concerts i activitats lúdiques al barri.

amb concerts i activitats lúdiques al barri. Dissabte destaca per la jornada familiar : xocolatada, activitats infantils i espectacles de dansa que culminaran amb un ball de festa amb Gran Premier.

: xocolatada, activitats infantils i espectacles de dansa que culminaran amb un ball de festa amb Gran Premier. Diumenge tancarà la festa amb la missa a l'església de Sant Pere Apòstol i el concert de la Coral la Pau, reforçant l'arrelament religiós i comunitari de la festivitat. A més, per celebrar el 45è aniversari de l'AVV, se sortejaran cinc xecs per consumir al foodtruck El Rovell de l'Ou.

Complicitat veïnal i dinamització cultural

Les festes, organitzades per l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor amb suport d'entitats com Ampans, la UPC o la Coral la Llanterna, promouen la convivència i la cultura local. A més dels concerts, es faran visites al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, conferències divulgatives (com la sobre la telefonia mòbil i el 5G) i esports com aquesta edició del campionat de petanca.

Destaca també la inauguració de les noves places Anna Solà i Assumpció Balaguer, integrades plenament en la festa. També es posa en valor la sostenibilitat i la memòria del barri amb activitats com Ualapop i exposicions de recerca local.

Enfortint el barri dins la ciutat

Amb més de vint activitats, la Festa de Sant Pere és una mostra de les ganes veïnals de mantenir viva la identitat del barri. Fomenta la participació, la recuperació d'espais i la promoció del comerç local. La implicació conjunta de l'AVV i altres col·lectius posa en relleu la importància de les festes de barri com a espais de cultura, cohesió i alegria compartida.