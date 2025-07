Lorena Medina lidera l'equip estatal amb una plata i una final individual als Jocs Universitaris

Els gimnastes del club manresà Egiba han completat aquesta setmana una nova fita esportiva participant en dues de les competicions internacionals de gimnàstica artística més destacades del calendari. Maria Comallonga, en categoria júnior, ha representat Espanya als Jocs Olímpics Europeus de la Joventut (EYOF) a Croàcia, mentre que Lorena Medina i Álvaro Giraldez han pres part en els Jocs Mundials Universitaris Rhine-Ruhr 2025, a Essen (Alemanya), com a membres destacats de l'equip estatal universitari.

Els tres esportistes han rubricat una gran actuació, amb una plata per equips i dues finals per part de Medina, un diploma de cinquè lloc per equips per a Giraldez, i una catorzena posició per equips per a Comallonga, sent la millor gimnasta espanyola en la seva categoria.

Maria Comallonga, millor espanyola als EYOF de Croàcia

La gimnasta júnior Maria Comallonga ha estat una de les destacades de l'equip estatal que ha competit als Jocs Olímpics Europeus de la Joventut (EYOF), celebrats aquesta setmana a Osijek (Croàcia). La representant de l'Egiba ha finalitzat en 14a posició per equips, una meritòria classificació tenint en compte el nivell d'exigència de la competició, i ha estat la millor gimnasta de l'equip espanyol en la classificació general.

Lorena Medina, plata per equips i finalista individual a Essen

La manresana Lorena Medina ha tornat a demostrar el seu nivell internacional als Jocs Mundials Universitaris Rhine-Ruhr 2025, disputats a Essen (Alemanya). Medina, que ja havia brillat en l'edició anterior celebrada a Chengdu (Xina) amb una medalla de bronze per equips, ha millorat encara més el seu palmarès en aquesta edició, aconseguint la medalla de plata per equips amb una actuació molt destacada.

A nivell individual, Medina s'ha classificat per a la final del concurs complet en la desena posició i ha acabat la competició en dotzena posició global, sent la millor gimnasta de la delegació espanyola.

Álvaro Giraldez, diploma de cinquè lloc per equips

El també gimnasta de l'Egiba Álvaro Giraldez ha debutat en una competició d'aquest nivell amb molt bones sensacions. Ha format part de l'equip espanyol masculí que ha aconseguit el cinquè lloc per equips, un diploma que reconeix el seu paper en les proves de salt i terra, on ha competit.

Tot i que era la seva primera participació en uns Jocs Universitaris, Giraldez ha demostrat solidesa tècnica i maduresa competitiva, consolidant-se com una peça clau dins el conjunt estatal i guanyant experiència de cara a futures cites internacionals.

Temporada internacional d'alt nivell per a l'Egiba

Amb aquestes actuacions, l'Egiba tanca una temporada de màxim nivell en competicions internacionals, amb representació estatal tant en categoria júnior com en universitària. El club bagenc continua demostrant la seva capacitat per formar esportistes d'elit, i aquestes participacions consoliden la presència manresana a l'elit de la gimnàstica artística europea i mundial.

La projecció de Maria Comallonga, el retorn reeixit de Lorena Medina i el debut solvent de Giraldez apunten a un futur molt prometedor per als esportistes del club i refermen l'aposta per la formació, la tecnificació i l'excel·lència esportiva que fa dècades que caracteritza l'Egiba.