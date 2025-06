Biel Gabernet, al Campionat d'Espanya Open d'Estiu de natació

El nedador del Club Natació Manresa Biel Gabernet disputarà aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya Open d'Estiu, una de les cites més exigents del calendari estatal de natació. El bagenc hi prendrà part en les proves de 50 i 100 metres lliures, amb la voluntat de superar les seves marques personals i intentar classificar-se per a les finals.

La classificació de Gabernet per aquest campionat ja representa una fita important, tenint en compte que es tracta d'una competició amb mínimes d'accés molt estrictes, fet que només permet la participació dels millors especialistes de cada prova. En algunes disciplines, l'alt nivell fa que fins i tot només s'hi programi una única sèrie.

Afrontar proves d'aquesta exigència suposa per al nedador del CN Manresa una oportunitat única per créixer com a esportista, guanyar experiència i mesurar-se amb l'elit de la natació espanyola.