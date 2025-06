El CN Manresa triomfa al 7è Trofeu Ciutat de Manresa amb un alt nivell competitiu

El Club Natació Manresa s'ha proclamat vencedor absolut de la setena edició del Trofeu Ciutat de Manresa, celebrat aquest cap de setmana a les instal·lacions de la piscina Manel Estiarte i Duocastella, en format de piscina olímpica de 50 metres. El trofeu ha comptat amb una nodrida participació de 230 nedadors i nedadores provinents d'una dotzena de clubs de tot Catalunya.

En una jornada marcada pel bon ambient i el nivell competitiu, molts dels participants han assolit les mínimes exigides en piscina llarga, fet que ha elevat el prestigi d'aquesta cita ja consolidada en el calendari esportiu del territori.

Per part del CN Manresa, diversos nedadors han brillat a les seves proves, aconseguint pujar al podi: Joan Perramon, Anna Salvans, Aina Sucarrats, Laura Sánchez, Izan Cubillas, Àuria Suñé, Leire Rodríguez i Maria Sánchez van ocupar posicions destacades.

També cal destacar la presència i bona actuació de les representants del CN Navàs, Paula Soler i Maria Plekhanova, que van aconseguir situar-se entre les tres millors en les seves respectives proves, aportant protagonisme bagenc al conjunt del torneig.

El Trofeu Ciutat de Manresa ha tingut, un any més, una gran acollida entre els clubs participants i ha estat valorat molt positivament pels tècnics i famílies, consolidant-se com una de les competicions de referència per a la promoció de la natació competitiva al Bages i al conjunt de Catalunya.