El CN Manresa es penja el bronze al Campionat de Catalunya de waterpolo

El Club Natació Manresa ha tancat amb un bon sabor de boca la seva participació al Campionat de Catalunya absolut de waterpolo, després de penjar-se la medalla de bronze en una edició marcada per la baixa d'última hora del CN Montjuïc. Aquesta absència va obligar a modificar el quadre de partits, i va fer que el primer enfrontament dels manresans fos directament una semifinal contra els amfitrions, el Club Natació Sabadell. Malgrat la derrota inicial (5-10), els de Jordi López es van refer amb un partit molt complet davant del Barcelona WC, a qui van superar per 16 a 11 en el duel pel tercer i quart lloc.

Semifinal contra els amfitrions: un mur anomenat Sabadell

El primer partit va enfrontar el CN Manresa amb el CN Sabadell, en una piscina que juga a favor dels locals pel seu gran coneixement de les dimensions i les condicions. Tot i això, l'inici va ser equilibrat. Serra, molt actiu a la boia, va obrir el marcador per als bagencs, però el Sabadell va empatar de penal. Amb aquest 1-1 es va tancar el primer quart.

El segon període va marcar un canvi clar en la dinàmica del partit. Els locals, més còmodes en el seu entorn, van imposar el seu ritme i van començar a obrir escletxa en el marcador, aprofitant la dificultat dels manresans per generar joc ofensiu fluid.

El tercer quart va ser especialment complicat per al CN Manresa. El canvi de camp no els va afavorir i van encaixar un parcial duríssim de 0-4, que pràcticament sentenciava el partit amb un 9-1 gairebé insalvable.

Malgrat això, els manresans no van abaixar els braços i van tancar el matx amb un bon darrer quart (4-3), que va deixar el marcador final en 5-10. Els gols finals van ser obra de G. Fernández, Torilo i dos més de Serra.

Triomf amb autoritat davant el Barcelona WC

Amb l'objectiu del bronze en joc, el CN Manresa es va retrobar amb un vell conegut, el Barcelona WC, en el partit pel tercer lloc. I no va fallar. Va signar un primer quart espectacular, amb un parcial de 7-4. Onze gols en vuit minuts que deixaven clar que seria un partit obert i ofensiu. Van marcar León, Puerta (2), Holgado, Torilo, Mayol i Estany.

Els barcelonins van reaccionar al segon quart, reduint diferències fins al 7-6, però G. Fernández va donar aire als bagencs abans de la mitja part amb el 8-6.

En el tercer període, el CN Manresa va tornar a accelerar i va recuperar una distància còmoda (11-7), gràcies a les dianes de del Blanco, Puerta i León. Amb el partit encarrilat, l'últim quart va servir per arrodonir una victòria merescuda amb gols de Holgado, Torilo, Serra i dos més de G. Fernández, que va tancar una actuació destacada.

Un bronze amb gust de premi i reptes per al futur

Aquest tercer lloc al Campionat de Catalunya representa una recompensa per a un equip que ha anat de menys a més i que ha sabut sobreposar-se a una semifinal complicada. El partit contra el Barcelona WC ha deixat bones sensacions per a un CN Manresa que continua apostant pel planter i per consolidar-se com una de les referències del waterpolo formatiu a Catalunya.

El torneig s'ha disputat íntegrament aquest cap de setmana a la piscina del CN Sabadell i ha estat una bona oportunitat per mesurar forces entre els principals clubs del país. El CN Manresa, amb un bloc cohesionat i competitiu, tanca el campionat amb la satisfacció d'un lloc al podi.