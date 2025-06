El CP Manresa s'apunta el primer round per mantenir-se a Nacional Catalana (5-3)

El CP Manresa ha començat bé la darrera fase de descens a Primera Catalana i ha derrotat el Reus Deportiu Virginias, 5-3, en el primer partit de l'eliminatòria, que es juga al millor de tres. Tot i així les manresanes no ho han tingut gens fàcil i han hagut de remuntar un 1-3 advers que hi havia al marcador a primers de la segona part.

Míriam Rodríguez ha avançat les manresanes al minut 18 de la primera part, després d'un inici de partit travat per part de les dues esquadres. No ha passat un minut i les visitants s'avançaven amb gol de Gemma Briva. Quan el CP Manresa encara no havia reaccionat, Jana Banús avançava a les del Baix Camp.

Amb l'1-2 s'arribava al descans, però quan només havia corregut un minut de la represa, Maria de Haro feia pujar l'1-3. Afortunadament, a la primera possessió, Eva Cuello escurçava diferències per a les manresanes. El marcador amb el 2-3 es mantenia quinze minuts inalterable. Al 19, Rocío Alien Ramon aconseguia el preuat empat i només un minut i mig després, Queralt del Águila tornava a posar les manresanes per davant en el marcador. Amb els nervis a flor de pell i a només 40 segons per al final, Eva Cuello sentenciava el 5-3 final.

El CP Manresa jugarà el proper divendres a Reus i, si és necessari, el tercer partit es disputarà dissabte al Pujolet.