Súria recupera el Castell de Focs des del pont de Salipota després de cinc anys

Després de cinc anys d'absència, Súria ha recuperat el llançament del Castell de Focs des del pont de Salipota, un dels actes més emblemàtics de la seva Festa Major. La darrera vegada que es va fer aquest llançament en aquest indret va ser l'any 2019, abans que la pandèmia obligués a modificar o suspendre les celebracions.

Amb aquesta recuperació, la ciutat ha volgut retornar a una de les seves tradicions més estimades, coincidint amb una edició que ha destacat per la gran participació ciutadana en la majoria d'actes.

Cinc anys d'alternatives i suspensions

Des del 2020, la tradició del castell de focs ha viscut diversos canvis. En els anys 2020 i 2021, el llançament es va traslladar al barri de Santa Maria per evitar aglomeracions, en el context de les restriccions per la Covid. L'any 2022 es va haver de suspendre a causa del pla Alfa activat per risc d'incendis forestals, i les dues darreres edicions van optar per actes alternatius com un màping i un espectacle musical.

Aquest 2025, el retorn dels focs al seu emplaçament original ha estat molt ben rebut pels veïns, i ha marcat una recta final especialment simbòlica per a la Festa Major.

Activitats per a tots els públics i alta participació

Els darrers dies han estat plens d'activitats. Diumenge 13 de juliol, centenars de persones van assistir a les tradicionals Tocades davant la Casa de la Vila, a càrrec de la Banda de Música de Cardona, que després va fer una cercavila fins a la plaça de Sant Joan. A la mateixa jornada, es van celebrar concerts i sessions de ball amb l'Orquestra Venus i música chill-out amb DJ Gian a La Bateria del Poble Vell.

Dilluns 14, la festa va continuar amb una missa en record dels difunts, festa de l'escuma per als més petits i un nou concert amb l'Orquestra Swing Latino.

Tot i la inestabilitat meteorològica, només es va haver de suspendre la Pedalada Popular del dissabte 12 a causa del fort temporal.

Tancament amb sardanes i agraïment institucional

La Festa Major es clourà aquest dimarts 15 de juliol, amb una ballada de sardanes a la plaça de la Serradora (21.00 h) a càrrec de la Cobla Vila d'Olesa.

Des de l'Ajuntament, s'ha destacat l'alta participació i la diversitat d'actes adreçats a públics de totes les edats. També s'ha volgut agrair la tasca de la Comissió de Festa Major, l'àrea de Festes, les entitats locals i la ciutadania, així com el suport rebut per part de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.