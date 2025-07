Súria viu els dies centrals d’una Festa Major participativa i per a tots els públics

Súria està immersa en la celebració dels dies centrals de la seva Festa Major, que s'estendrà fins aquest dimarts, amb un programa ampli i divers per a tots els públics. Els actes celebrats fins ara han registrat una participació molt destacada, amb especial implicació de les entitats locals i de veïns i veïnes que han omplert els carrers i espais del municipi.

L'inici oficial va tenir lloc divendres al vespre, a les portes de la Casa de la Vila, amb la participació d'una cercavila encapçalada per entitats locals. En el seu discurs, l'alcalde Albert Coberó va agrair la tasca de la Comissió de Festa Major i de totes les persones i col·lectius que han fet possible el programa d'enguany. També va tenir unes paraules de record per les víctimes recents dels incendis forestals a Catalunya. Per la seva banda, la regidora de Festes i Esports, Alba Martínez, va animar tothom a gaudir al màxim d'aquesta celebració compartida.

Música, tradició i emoció a la plaça

Un dels moments més emotius va arribar divendres a la plaça de Sant Joan amb l'actuació de Strombers, en el seu primer concert a Súria després de la mort del seu cantant, Ferran Gallart. El concert va ser un dels més multitudinaris i sentits de la programació musical. Altres propostes musicals han comptat amb grups com Hey! Pachucos, Revoltijo, 555 Project, Vizuri, DJ Creus, DJ Enka, Ostres Ostres i Pere Rico.

Dissabte, la segona edició de la Trapellada va omplir la plaça Major del Poble Vell amb la imatgeria festiva i la recreació de la rivalitat entre Blancs i Negres, amb gran èxit de participació i ambient festiu. El mateix dia també es va celebrar el Memorial de Ciclisme Joan Gras, jocs infantils al parc Macary i Viader i un concert especial de flamenco-latin a càrrec d'Alba Musik i Tim Ries, saxofonista habitual dels Rolling Stones, a Cervesa La Pirata. La pluja, però, va obligar a suspendre la Pedalada Popular prevista.

Cultura popular, esports i espais per a tothom

Altres activitats tradicionals han estat les Matinades amb els Grallers del Poble Vell, la Galejada dels Trabucaires del Tro Gros, la missa solemne amb els Goigs de Sant Cristòfol, i les benediccions de vehicles. A nivell esportiu, s'han celebrat els Kampionats Esportius Infantils (KEI) i la cloenda dels Kampionats Esportius Nocturns (KEN), així com una gimcana nocturna i una sessió de Làser Combat.

La Festa Major també ha comptat amb espais de lleure familiar com els inflables aquàtics i una molt concorreguda obertura nocturna de la Piscina Municipal. A més, com en anys anteriors, s'ha instal·lat un Punt Lila d'informació i assessorament per fomentar un lleure lliure de sexisme i actituds masclistes, amb el suport de la Diputació de Barcelona.