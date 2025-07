La Generalitat i la Diputació refermen el seu suport a diversos projectes a Súria

La consellera Sílvia Paneque i el diputat Jesús Naharro han visitat aquest dimecres Súria per conèixer de prop diversos projectes estratègics al municipi. La trobada ha permès abordar qüestions clau com la promoció d'habitatge social, la instal·lació d'un parc solar al dipòsit salí vell i la renovació de la gespa del Camp Municipal de Futbol. Totes dues institucions han reafirmat el seu compromís amb el desenvolupament sostenible i la millora dels serveis locals.

Visita institucional per reforçar el compromís amb el municipi

Súria ha rebut aquest dimecres, 9 de juliol, la visita de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, i del diputat d'Esports i Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro. Les dues visites institucionals han servit per posar sobre la taula diversos projectes prioritaris per al municipi, com ara la construcció d'habitatge social, la promoció econòmica i industrial, la millora dels equipaments esportius i el desenvolupament del parc solar previst al dipòsit salí vell.

La visita de la consellera Paneque s'ha iniciat al migdia amb la rebuda oficial a la Casa de la Vila per part de l'alcalde Albert Coberó, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i diferents membres del consistori. Després de signar el Llibre d'Honor, la consellera ha encapçalat una reunió de treball on ha expressat el suport del Govern als projectes estratègics que té en marxa el municipi. "Súria és un municipi ple d'història i cultura, i mereix el suport institucional per tirar endavant iniciatives d'interès comú", ha afirmat.

A continuació, la comitiva s'ha desplaçat fins a les instal·lacions de l'empresa ICL, peça clau en l'economia local, per conèixer de prop la seva activitat i abordar el futur de la zona industrial.

Esport i sostenibilitat, al centre de la visita del diputat Naharro

Paral·lelament, el diputat Jesús Naharro ha centrat la seva visita en els equipaments esportius de la vila. Ha començat pel Camp Municipal de Futbol i el Parc Municipal Macary i Viader, on ha estat acompanyat per l'alcalde i pels tinents d'alcaldia Olga Tena i Miquel Àngel Montañá. Una de les actuacions més imminents és la renovació de la gespa del camp de futbol, que s'espera que comenci a principis d'agost.

Després de visitar les instal·lacions esportives, Naharro també ha estat rebut a la Casa de la Vila, on ha signat el Llibre d'Honor i ha mantingut una trobada institucional amb representants del govern municipal. Tant des de la Diputació com des de l'Ajuntament s'ha posat en valor la col·laboració entre administracions per fer realitat projectes que contribueixin a una Súria més eficient, sostenible i cohesionada.