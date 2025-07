El Casinet del Poble Vell de Súria ja disposa d'ascensor per accedir a totes les plantes

L'edifici del Casinet, situat al Poble Vell de Súria, ja compta amb un ascensor que permet accedir a les tres plantes del recinte. Aquesta nova instal·lació respon a una demanda històrica i facilitarà l'accés de persones amb mobilitat reduïda als principals espais municipals ubicats dins de l'edifici, com el Museu de la Mineria, la Sala del Portal i les plantes superiors de Cal Balaguer del Porxo.

La posada en marxa de l'ascensor és fruit de les gestions realitzades per l'Ajuntament de Súria des de l'obertura del Casinet com a equipament públic. En el procés hi han intervingut les àrees de Cultura i Turisme, així com els serveis tècnics municipals de l'àrea d'Urbanisme, que han coordinat les actuacions necessàries per fer possible aquesta millora d'accessibilitat.

Un espai amb cada cop més activitat

El Casinet ha esdevingut un punt neuràlgic de la vida cultural i institucional de Súria. En els darrers mesos, ha acollit esdeveniments de rellevància, com el Congrés Internacional de Geologia i Mineria Ambiental, així com xerrades, activitats musicals i altres propostes culturals.