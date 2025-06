Súria tanca amb èxit el 6è Congrés Internacional de Geologia i Mineria Ambiental

Súria ha acollit per primera vegada el Congrés Internacional de Geologia i Mineria Ambiental, que ha reunit experts d'arreu per reflexionar sobre el futur del sector miner, la seva gestió sostenible i el seu potencial com a recurs patrimonial i turístic. Durant tres dies intensos, s'han abordat les oportunitats de la mineria del segle XXI i s'han presentat bones pràctiques de restauració i col·laboració entre empreses, administracions i acadèmia.

Súria, epicentre del debat sobre el futur de la mineria

El municipi de Súria ha estat l'escenari del 6è Congrés Internacional de Geologia i Mineria Ambiental, celebrat del 20 al 22 de juny, amb la participació d'investigadors i professionals de diversos països. Aquesta ha estat la primera vegada que la vila acull una trobada científica d'aquestes característiques, que ha posat el focus en el paper estratègic de la mineria, els seus impactes i el seu potencial com a actiu patrimonial.

El congrés s'ha inaugurat divendres amb un acte institucional presidit per l'alcalde de Súria, Albert Coberó, i el geòleg manresà Josep Maria Mata-Perelló, Magister Honoris de la UPC i recentment guardonat amb la Creu de Sant Jordi. Les sessions s'han desenvolupat a la Sala del Portal (Casinet del Poble Vell) i han inclòs també una sortida de camp als antics forns de guix de les Guixeres i una cloenda a la Muntanya de Sal de Cardona.

Mineria, territori i sostenibilitat

Durant les sessions s'ha reivindicat la mineria com una activitat econòmicament vital i estratègicament imprescindible, especialment en un context de transició energètica i de digitalització global que requereix recursos minerals concrets.

Un dels missatges centrals ha estat la necessitat d'avançar cap a una mineria del segle XXI basada en criteris de sostenibilitat i responsabilitat social. En aquest sentit, diversos ponents han exposat exemples de bones pràctiques de restauració d'espais degradats per l'activitat minera i han subratllat la importància de fomentar sinergies entre els diferents actors implicats: empreses, institucions públiques i centres de recerca.

Valor patrimonial i turístic del llegat geològic i miner

El patrimoni miner i geològic no només és una memòria del passat, sinó també una oportunitat per al futur. Així s'ha afirmat al llarg del congrés, posant com a exemple la Muntanya de Sal de Cardona, convertida en un referent de turisme patrimonial ben gestionat. Els experts han destacat que cal construir un relat coherent que connecti la identitat minera dels territoris amb iniciatives de divulgació, educació i dinamització econòmica.

Aquest enfocament patrimonial ha estat també una de les claus de l'organització del congrés, amb la participació del Museu de la Mineria de Súria, la Fundació Cardona Històrica i altres entitats que treballen per la preservació i posada en valor del patrimoni geològic.

Un congrés amb mirada internacional i arrelament local

El congrés ha estat organitzat per un ampli ventall d'entitats vinculades al món de la geologia i la mineria ambiental: la Societat Espanyola per a la Defensa del Patrimoni Geològic i Miner (Sedpgym), la Societat Internacional de Geologia i Mineria Ambiental pel Desenvolupament i l'Ordenament del Territori (Sigmadot), i l'ONG Mineria pel Desenvolupament (MPD), amb el suport de l'Ajuntament de Súria.

També hi han col·laborat la Federació Internacional de Societats de Defensa del Patrimoni Geològic i Miner, la Xarxa Ibèrica d'Espais Geominers, ICL Iberia, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Cardona Històrica i la Xarxa de Restauració de Mines i Pedreres.