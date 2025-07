La plaça Major del Poble Vell de Súria va acollir aquest dissabte 28 de juny la cloenda del 8è Festival Art en Cicle amb una doble proposta cultural: el pòdcast literari Llegir, conduït per Uriol Gilibets i Eduard Gener, i un concert del duet Alosa, guanyador del concurs Sons de la Mediterrània. El festival, organitzat pel Foment Cultural i l'Ajuntament de Súria, ha apostat un any més per espectacles de petit format i quilòmetre zero, amb l'objectiu de dinamitzar la vida cultural de la vila.

Literatura en directe amb el pòdcast Llegir

La proposta literària de cloenda va arribar amb el pòdcast Llegir, un espai conduït pels manresans Uriol Gilibets i Eduard Gener, que combina la divulgació literària amb converses relaxades sobre autors catalans, tant clàssics com contemporanis.

A l'edició enregistrada a Súria, que va tancar la temporada del programa, es va comptar amb la participació de Núria Bacardit, periodista manresana i autora de la novel·la Les orquídies del mal, publicada recentment. La conversa va posar l'accent en la creació literària des d'una mirada propera i crítica, en una plaça plena de públic i amb un ambient acollidor.

Cançó tradicional i estil intimista amb el duet Alosa

Després del pòdcast, el protagonisme va passar a la música amb el concert del duet Alosa, format per Giulietta Vidal i Irene Romo. El grup, reconegut per la seva proposta intimista, va oferir un repertori de cançons tradicionals reinterpretades amb arranjaments actuals. La seva actuació va connectar amb el públic gràcies a un estil pròxim i delicat, fidel a l'esperit del festival.

Alosa és el grup guanyador del concurs Sons de la Mediterrània 2024, una convocatòria impulsada per la Fira Mediterrània de Manresa que reconeix propostes emergents en el camp de la música d'arrel.

Teatre, circ i arrel local durant tot el festival

L'edició d'enguany d'Art en Cicle ha mantingut el compromís amb la cultura de proximitat i la qualitat artística. Abans de la jornada final, el festival ja havia programat dues propostes escèniques: d'una banda, el monòleg El gegant del pi de Pau Vinyals, una peça intensa i íntima que reflexiona sobre identitat i memòria, i de l'altra, Dispers, un espectacle de circ contemporani a càrrec de la companyia Tarannà, que va destacar per la seva poètica visual i treball físic.

Aquest equilibri entre diversitat de formats, artistes de l'entorn i una clara vocació de petit format ha esdevingut el segell propi d'Art en Cicle. El festival busca acostar l'art a l'espai públic, potenciar el patrimoni del Poble Vell com a escenari i fomentar la participació local en activitats culturals singulars.

Complicitat entre entitats i Ajuntament

El Festival Art en Cicle està organitzat pel Foment Cultural de Súria i l'Ajuntament, a través de l'àrea de Cultura, i compta amb la complicitat d'entitats locals i públic fidel que ha consolidat la proposta al calendari anual de la vila.

Amb aquesta vuitena edició, el festival reafirma la seva funció com a espai de trobada cultural i plataforma per a creadors emergents o consolidats, oferint a Súria una programació acurada, arrelada i oberta a nous llenguatges.