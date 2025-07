Un cotxe patrulla de Súria acaba accidentat a la C-55 quan anava a passar la ITV

Un vehicle de la Policia Local de Súria va patir aquest dilluns un accident de trànsit a la C-55, al terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada. Segons fonts municipal, el cotxe acabava de ser reparat i es dirigia a la ITV quan va xocar amb un altre vehicle. Al volant hi havia un operari del taller i no un agent del cos.

El conductor va ser traslladat a un centre sanitari per rebre atenció mèdica, però no va caldre l'ingrés hospitalari. L'incident, tot i la peculiaritat que impliqui un vehicle policial, no ha tingut conseqüències greus i ha quedat en un ensurt... i una nova reparació del vehicle, que en aquest cas serà més costosa.