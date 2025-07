La jutgen per estafar més de 30.000 euros a un home que estava ingressat a Sant Joan de Déu

La secció 3 de l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà aquest dijous una dona a qui la Fiscalia acusa d'un delicte continuat d'estafa i d'un delicte de falsedat en document mercantil, per a qui demana 3 anys de presó, una multa de 4.680 euros i el retorn a la víctima dels 30.643 euros que li va defraudar més els interessos que li corresponguin.

Segons la Fiscalia, l'acusada va acceptar custodiar de la víctima dues llibretes d'estalvis i una targeta bancària mentre ell es trobava ingressat a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, amb la finalitat de facilitar-li diners en efectiu en cas que ho necessités.

Amb aquesta situació, el 19 de juliol de 2019, l'acusada va signar un document davant d'una de les entitats bancàries fent-se passar pel propietari de la llibreta per quedar autoritzada per fer operacions amb el seu compte corrent. Entre aquell mateix dia i el 29 de novembre, la dona va treure diners en caixers automàtics dotze vegades per un import total de 4.350 euros.

Així mateix, entre el 2 d'agost i el 25 d'octubre d'aquell mateix any, l'acusada va fer pagaments per 11.243,03 euros i reintegraments per 15.050 euros amb la llibreta de l'altre banc. Entre les dues entitats bancàries, la quantitat defraudada puja 30.643,03 euros.

Per aquests fets, la Fiscalia demana per a ella una condemna de 3 anys de presó i una multa de 12 mesos de multa a raó de 12 euros diaris per a un total de 4.680 euros. A més, com a responsabilitat civil, li reclama una indemnització a favor de la víctima de l'import defraudat més els interessos que corresponguin.