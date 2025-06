Súria commemora per primera vegada el Dia Internacional de les Vídues amb una xerrada i un dinar de germanor

L'Ajuntament de Súria ha commemorat per primera vegada el Dia Internacional de les Vídues, que se celebra cada 23 de juny, amb un programa d'activitats per visibilitzar les problemàtiques específiques que afronten les dones en situació de viduïtat. La iniciativa, impulsada per l'àrea d'Igualtat a partir d'una proposta de la surienca Maribel Sánchez, ha tingut una bona acollida, amb una xerrada participativa i un dinar de germanor que han reunit una vintena de persones.

L'acte central va tenir lloc dilluns 23 de juny a la sala de plens de l'Ajuntament, on es va celebrar la conferència Dones vídues: visibilitzar, comprendre i defensar drets, a càrrec de la sociòloga manresana Sònia Díaz. L'activitat va ser presentada per la regidora de Joventut, Medi Ambient i Igualtat, Montserrat Albacete, que va agrair a Sánchez la proposta i va destacar la importància de donar visibilitat i rellevància a una realitat sovint invisibilitzada. L'acte també va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Súria, Albert Coberó, i altres membres de l'equip de govern municipal.

Durant la seva intervenció, Sònia Díaz va remarcar que moltes dones vídues pateixen aïllament social, especialment en societats on persisteixen estereotips de gènere que associen la viduïtat a la resignació i a actituds passives. Segons la sociòloga, "és fonamental propiciar un canvi en la mirada social sobre la viduïtat femenina", i reivindicar la possibilitat que aquestes dones reconstrueixin la seva vida amb plenitud i autonomia.

La ponent també va posar en valor la importància que les institucions donin suport a commemoracions com aquesta, i va recordar que en molts indrets encara no es reconeix el 23 de juny com una data rellevant. La jornada va acabar amb un espai de trobada i aperitiu per afavorir la interacció i el diàleg entre les persones assistents.

El programa commemoratiu es va tancar dimecres amb un dinar de germanor, en un ambient distès i de comunitat. La voluntat de l'Ajuntament és consolidar aquesta iniciativa i seguir oferint espais de reflexió i suport per a les dones vídues del municipi.

El Dia Internacional de les Vídues va ser establert l'any 2011 per les Nacions Unides, amb l'objectiu de fer visible la situació de milions de dones al món que afronten vulnerabilitats específiques arran de la pèrdua de la seva parella. Amb aquesta primera edició a Súria, el municipi s'afegeix al reconeixement institucional d'una realitat social sovint silenciada, i aposta per polítiques d'igualtat més integradores i sensibles a totes les etapes de la vida.