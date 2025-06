L'Escola de Salut de Súria tanca la 4a edició amb més activitats i participació

Una sessió d'aiguagim a la Piscina Municipal ha servit per cloure la 4a edició de l'Escola de Salut de Súria, que aquest any ha registrat un notable augment tant en el nombre d'activitats com en el nivell d'assistència. Des del mes de gener, el programa ha inclòs una vintena llarga de propostes adreçades principalment a persones majors de 60 anys amb l'objectiu de fomentar el benestar físic i emocional.

Entre les activitats que s'han dut a terme hi ha hagut xerrades, tallers pràctics, caminades, sessions d'exercici físic i musicoteràpia. Els temes abordats han estat diversos, des de la salut mental i la prevenció del deteriorament cognitiu fins a la donació d'òrgans, les vacunes, els primers auxilis i la prevenció d'estafes.

La gran majoria de les sessions informatives han estat impartides per professionals sanitaris del CAP Goretti Badia i s'han realitzat a les instal·lacions de L'Esplai. També s'han organitzat activitats a l'aire lliure i sortides guiades.

La iniciativa ha estat organitzada conjuntament per l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central i l'àrea de Sanitat de l'Ajuntament de Súria, amb el suport de l'equip sanitari del CAP local i la col·laboració de l'Associació de Gent Gran. A més, s'hi han implicat entitats com el Centre Excursionista, Pou4 SAS, l'Escola Municipal de Música, la Policia Local, l'Oficina de Turisme, la Creu Roja, els Mossos d'Esquadra, la Fundació La Caixa i diverses associacions vinculades a la salut i al suport emocional.