Súria acosta el patrimoni natural a la ciutadania durant la Setmana de la Natura

L'apropament al medi i la sensibilització ambiental han estat els eixos de la Setmana de la Natura de Súria, una iniciativa que ha desplegat un ampli ventall d'activitats durant els mesos de maig i juny, amb la voluntat de fomentar el coneixement i la protecció del patrimoni natural entre la població. La proposta ha estat organitzada per l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament a partir d'una proposta del Consell Municipal de Medi Ambient, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

El programa ha combinat sortides pel medi natural amb tallers pràctics sobre reciclatge i sostenibilitat. Entre les activitats més destacades hi ha hagut la reparació d'estris domèstics, la recol·lecta d'herbes per a l'elaboració de ratafia i el reciclatge d'oli usat per fabricar sabó. El 5 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, es va celebrar la festa de cloenda del curs de les Escoles Verdes, que va posar el punt final a la programació.

La iniciativa s'emmarca dins les línies de treball de l'Ajuntament per estendre la consciència ecològica i reforçar el vincle entre la ciutadania i el seu entorn natural. Les activitats han estat conduïdes per diverses entitats i empreses especialitzades, com L'Era, Gaia, l'Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals, Gestió Natural, Solidança Treball i el CAE.

La Setmana de la Natura forma part d'una acció coordinada a escala catalana impulsada per la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), una entitat sense ànim de lucre que agrupa més de dues-centes organitzacions, administracions, universitats i centres de recerca compromesos amb la preservació dels ecosistemes. A Súria, la seva aplicació ha permès apropar valors com l'ecologia, l'autosuficiència i l'economia circular a un públic ampli i divers.