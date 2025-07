L'exposició «Emocions capturades» omple la Biblioteca del Casino d'art i barri

Aquest dimarts s'ha inaugurat a la Biblioteca del Casino de Manresa l'exposició Emocions capturades, que es podrà visitar fins al 31 de juliol. La mostra combina dibuixos d'Urban Sketching realitzats aquest mes de juliol amb les fotografies participants al concurs de la Festa del Castell, celebrada el passat 18 de maig.

L'objectiu de la iniciativa és oferir una mirada artística i comunitària sobre el barri i posar en valor el Parc del Castell com a espai de lleure i convivència per a la ciutat.

Premis de fotografia i dibuixos a peu de carrer

Durant l'acte d'inauguració s'han lliurat els premis del concurs de fotografia de la Festa del Castell, amb els següents guanyadors:

1r premi: Jaume Jorba

2n premi: Carla Terra

3r premi: Roser Vila

4t premi: Maribel Fernández

5è premi: J. Casado

Pel que fa als dibuixos, s'hi exposen les obres sorgides de la tercera edició de la jornada d'Urban Sketching, organitzada aquest mes amb la col·laboració de l'Associació Quin Passeig! i el grup Urban Sketching Bages. Una proposta que convida a captar a mà alçada racons, moments i emocions del barri del Vic Remei.

Visites fins a final de mes

L'exposició es pot visitar a la Biblioteca del Casino en els següents horaris:

Matins: dimarts i dijous, de 10.30 h a 14.00 h

Tardes: de dilluns a divendres, de 16.30 h a 20.30 h

L'activitat està organitzada conjuntament per l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies amb l'Associació de Veïns del Vic Remei i forma part del compromís veïnal per impulsar el barri com un espai creatiu i participatiu.