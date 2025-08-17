El fum dels incendis evita rècords de calor a Catalunya

Catalunya travessa el que probablement és un dels dies més calorosos de l'any, així ho han comunicat les autoritats i diversos experts. Les altes temperatures i l'elevat risc d'incendi ha fet saltar diversos avisos del Meteocat i Protecció Civil en què durant dies han alertat dels dies sufocants que es preveien.
Tot i això, durant el diumenge el Meteocat ha explicat que les temperatures no seran tan extremes com s'esperava, ja que el fum procedent dels incendis que cremen part de l'Estat provoca que les temperatures no ascendeixin en excés, però amb això se segueix estant molt alerta de les temperatures rècord que poden arribar i del risc d'incendi.
El Meteocat va actualitzar l'alerta de perill màxim per calor per aquest dissabte i diumenge amb temperatures que poden superar els 44 °C en 17 comarques i que arribaran al seu màxim avui diumenge 17 d'agost, que serà "el pitjor dia" de l'onada de calor amb temperatures de fins a 44 °C al sud del país, segons alerta Protecció Civil.
El Servei Meteorològic de Catalunya va situar 13 comarques del litoral en un grau de perillositat de 5 sobre 6 durant ahir dissabte. Pel que fa al diumenge, la situació encara era més extrema: el grau de perillositat està al 6/6. L'alerta per temperatures extremes de calor s'ha iniciat a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda.
A primera hora del matí totes les comarques litorals han estat amb alerta, de les quals la immensa majoria compten amb l'avís de 6/6 en el grau de perillositat. Un cop arribi el migdia l'alerta s'escampa per tot el territori català.
Les comarques pintades de vermell de màxim perill són 17: l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Vallès Occidental i Oriental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià.
Es preveu que es puguin registrar temperatures que arribin als 44 o 45 graus, el que faria que es batés un altre rècord, el de la temperatura màxima mai registrada a Catalunya. Tot i que és difícil, hi ha probabilitats de superar la temperatura rècord de 45,4 graus, registrada a Figueres el 2023.
Risc molt alt d'incendi
A més dels avisos per calor màxima, Protecció Civil també ha emès avisos per risc molt alt d'incendi. Avui hi ha fins a 126 municipis de 13 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal, i 128 localitats més de 19 comarques que també estaran en nivell 3, per perill molt alt. Pots consultar en directe el Mapa del Pla Alfa elaborat per Nació sobre els municipis en risc per incendi forestal.
Segueixen tancats nou espais naturals de Catalunya per l'alt risc d'incendi des de dissabte. Les restriccions s'allargaran fins dilluns, amb diumenge com el dia de màxim perill. Als Agents Rurals els preocupa sobretot les Terres de l'Ebre i l'Empordà. La cap de guàrdia del cos, Alicia Bayán, ha explicat que la restricció d'accés a nou massissos és una situació "sense precedents" i es deu a les condicions meteorològiques: altes temperatures, humitat per sota del 30% i vent de nord, a més de l'escassetat de pluges els últims dies.
El dissabte es va batre un rècord que el diumenge s'ampliarà
El rècord que ja es va batre ahir dissabte, i s'espera que avui diumenge s'ampliï la distància, és el de la quantitat de dies a l'any en què se supera la temperatura de 40 graus.
Mai un any havia tingut tants dies de calor extrema. La calor fa batre el rècord de dies per sobre dels 40 °C a Catalunya. El rècord es va batre dissabte quan vora les 12:30 en dues poblacions -Montmell i Vallirana- van superar els 40 graus i es va establir com el 15è dia de l'any en què se supera aquesta alta temperatura.
Francesc Mauri: "Arriba l'infern"
Un dels experts que ha avisat de la situació ha estat Francesc Mauri. El meteoròleg de TV3 ha alertat a tota la ciutadania catalana a través d'X de l'onada de calor que travessa el país. "En termes seriosos i científics, arriba l'infern", ha assegurat a les xarxes socials adjuntant unes fotografies amb els mapes de calor del territori català.
En les imatges s'observa un vermell proper al color negre sobre les comarques de Ponent, del Delta de l'Ebre, del cap de Creus, de tota la costa daurada i Barcelona. El meteoròleg alerta de les temperatures que poden arribar durant aquest diumenge.
A més de mostrar el mapa amb les temperatures "infernals", Mauri posa xifres. A Ponent i a l'Ebre es pot s'arribarà als 42-44 graus, a les comarques centrals, gironines i Prepirineu als 39-42 graus i a Barcelona i Tarragona hi haurà l'efecte de la conurbació i s'arribarà als 39-42 graus.