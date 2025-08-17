El temps d'aquest dilluns 18 d'agost: canvi de temperatures i ruixats

Canvi radical de les temperatures. La setmana comença amb treva de calor, en part, gràcies al fum dels incendis que bloquejarà la calor. Encara que la nit de dilluns mantindrà l'avís per calor nocturna intensa al litoral sud, però durant el dia canviaran les temperatures i es viurà una baixada que posa fre a l'anguniosa onada de calor de més de dues setmanes.
Al matí el cel estarà poc ennuvolat i els termòmetres baixaran tant en les baixes com en les altes.
De fet, a la tarda tindrem avís per intensitat de pluja en punts del Prepirineu, del Pirineu i de l'oest del país.
Es preveuen en aquestes zones alguns xàfecs acompanyats de ventades o pedra petita, però seran d'intensitat feble. Uns ruixats que aniran a més al llarg de la setmana i s'estendran arran del país.
Aquest dilluns, Barcelona començarà el dia amb uns 27 graus de mínima que s'estiraran fins als 32 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 16 graus de mínima que arribaran als 36 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 20 graus que pujarà fins als 39 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 24 graus que creixeran fins als 32 °C a la tarda.