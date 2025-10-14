Per què fer-se el llit després de despertar-se pot ser perjudicial per a la salut?

És curiós sentir que fer-se el llit tot just després de despertar-se pot ser perjudicial per a la nostra salut, si tota la vida ens han educat fent creure que aquesta rutina hauria de ser, en tot cas, saludable i beneficiosa. Un estudi de la Universitat de Kingston publicat l'any 2015 assegura que les conseqüències de fer aquest gest diàriament poden ser especialment negatives, però per què?
El principal argument amb què la Universitat justifica aquesta tesi és la presència dels àcars que hi ha entre els llençols i que poden derivar en malalties com ara l'asma. Resulta que aquests àcars, que s'alimenten de la pell dels humans, conviuen millor entre els llits acabats de fer que en els desfets. És, per tant, la ventilació natural la que contribueix al fet que la suor i la humitat que es queda impregnada al llit després de dormir s'evapori. L'investigador d'aquesta teoria, Stephen Pretlove explica que "una cosa tan simple com deixar el llit sense fer durant tot el dia pot eliminar la humitat dels llençols i el matalàs i aconseguir que els àcars es deshidraten i finalment morin".
Per això, els experts conclouen que és millor deixar el llit per fer quan ens acabem de despertar perquè es ventili adequadament, i fer-lo quan hagin passat unes hores.
El mateix estudi de la Universitat de Kingston també alerta que un altre dels consells per eliminar els àcars és rentar els llençols en aigua calenta i regularment, per exemple, una vegada a la setmana. Pel que fa a la temperatura de la rentada, aquesta hauria de ser d'uns 60 graus, i també és convenient eixugar-los a l'assecadora o al sol.
Deixar el llit sense fer, més enllà de ser un hàbit que pot prevenir problemes de salut, també és una rutina que ajuda a reduir l'estrès segons publicava Psychology Today fa uns mesos. Amb tot, també hi ha estudis que asseguren que aquest hàbit pot afectar a la concentració i la memòria a l'hora de treballar.