Si tens cotxe automàtic, t’interessa: l’error a l’hora de posar la P

Amb els cotxes automàtics sembla que tot és més fàcil i que les peces o botons estan pensats per estalviar esforços o moviments innecessaris al conductor que es poden fer de manera automàtica a través de connexions internes.
De la mateixa manera, quan aparques amb un cotxe automàtic, és costum que posis en les marxes la "P" de "pàrquing" o "aparcar" i apaguis el cotxe després. Açò és un gran error que pot espatllar la teva caixa de canvis, segons explica l'expert en vehicles al seu vídeo d'Instagram @mercauto.andorra.
No posar la "P" sense fer açò abans
Com explica al vídeo l'expert en automòbils, quan al cotxe automàtic posem la "P" es "bloquegen els engranatges de la caixa de canvis, que no estan dissenyats per suportar el pes del cotxe, o sigui que te'ls carregues", explica l'expert.
Per això, explica, primer has de posar la marxa neutra. Una vegada el cotxe està aturat, "tiris del fre de mà", que atura per complet el vehicle, "i soltes el fre del cotxe, perquè recolze el pes del cotxe només en el fre de mà".
Una vegada has fet açò, ja pots posar la "P" en la caixa de marxes. D'aquesta manera el pes del vehicle no carrega la caixa i evites que s'espatlli, allargant així la vida útil del teu cotxe.