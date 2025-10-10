Un mecànic revela el truc per arrancar el cotxe quan la clau es queda sense bateria

Arribes al cotxe, treus les claus, obres la porta i et disposes a arrencar-lo. Però falla. Hi tornes. I torna a fallar. Apareixen els nervis i els suors freds, el ritme cardíac es dispara i, tot i que continues clicant el botó d'engegada repetidament, el vehicle no respon. Doncs no cal patir, perquè el perfil del taller mecànic @talleres_piba_oficial a TikTok ha revelat un truc senzill per solucionar aquest problema.
Tal com explica en el vídeo, si les claus s'han quedat sense bateria, s'han mullat o han patit un cop que ha provocat que hagin deixat de funcionar, encara hi ha altres alternatives per engegar el cotxe. I no es tracta d'un error de fabricació, sinó d'una mesura de seguretat dels fabricants que la majoria de conductors desconeix.
El primer que cal fer és obrir les claus per la part del mando i retirar la placa superior amb els botons d'engegada, apagada i maleter. Aleshores, se li ha de treure la pila de botó per tal que el vehicle detecti que la clau està definitivament fora de servei.
@talleres_piba_oficial Como poner en marcha un coche 🚗 de alquiler cuando estás de vacaciones y se te moja o se te queda el mando sin pila 🔋 #coche #taller #herramienta #maquina #averia ♬ sonido original - Talleres Piba
El següent pas és col·locar les claus justament al costat del botó d'engegada al costat del volant i, a l'instant, farà contacte i arrencarà. "És un mètode que els fabricants ja ni expliquen i que has de descobrir tu sol", es queixa el mecànic.
Una de "les estafes més comunes" quan portes el cotxe al taller
Més d'una vegada hem hagut d'anar al mecànic perquè el cotxe ha començat a fer sons estranys o perquè perd líquids o no frena bé. I més d'una vegada ens hem trobat en la situació que el mecànic, en tornar-nos el cotxe, ha volgut fer més reparacions de les que li demanàvem perquè el vehicle ho necessitava.
La realitat és que, moltes vegades, aquestes reparacions extra no són necessàries i suposen una càrrega per a la butxaca que no cal. Per aquest motiu, el mecànic Scotty Kilmer ens explica alguns trucs per controlar les parts del cotxe que no coneixem i que són les excuses perfectes perquè els mecànics et puguin estafar i cobrar-te de més.
Com explica i mostra Kilmer al vídeo del seu canal de YouTube, els amortidors són una de les estafes més comunes: "Un estafador pot ruixar oli aquí (al guardapols) i després dir-te: Mira, mira, està gotejant. Així que abans d'anar-hi fes una foto i si veus que estan secs i després et diuen això, són estafadors que l'han ruixat", adverteix indignat en el vídeo.
El mecànic ens explica com esbrinar si el problema del nostre vehicle són els amortidors abans d'anar al mecànic per tenir una lleugera idea. "Agafes la roda amb les mans, una en la posició de les tres i una altra en la de les nou en punt i tires d'ella cap a tu. Si trontolla, probablement tens malament la barra de direcció", detalla.
Si, per contra, col·loquem les mans en la posició de les agulles del rellotge de les sis i les dotze en punt i si es mou, el que podria fallar és la ròtula del vehicle. "Però si no trontolla en absolut i perds el control en passar per un sot a la carretera, sí que necessitaràs nous amortidors", recomana Kilmer.