Els millors cotxes del mercat per evitar el taller, segons un mecànic

Comprar-se un cotxe ja és prou car, com per a banda, haver de gastar-se encara més diners al mecànic. Però sovint és necessari, perquè el cotxe s'espatlla i les peces que cal arreglar són cares. Evitar passar pel taller és per molts una utopia, però segons un dels millors mecànics d'Espanya, hi ha un tipus de cotxes més fiables.
Kike Ferrer, de Talleres Kike, és rotund. "Jo crec que el mercat asiàtic s'ha menjat ja l'europeu, quan abans era al revés. Parlem en termes de qualitat de les peces". I afegeix, "ara mateix els millors cotxes que pots comprar són asiàtics. De fet, són els cotxes que menys es reparen als tallers", confirma Ferrer.
Ara bé, el mecànic fa un matís que creu important, no tots els cotxes asiàtics són iguals. Ell elogia els que venen del Japó i Corea, una situació diferent dels cotxes fabricats a la Xina. "El problema amb els xinesos és que estan començant a treure els cotxes, i per tant encara no hi ha peces", apunta el mecànic.
Un error comú aparcant
Per evitar el taller també és important evitar els mals hàbits amb el cotxe, i un d'ells és molt habitual. "Aparcar amb les rodes orientades cap a un costat. Molts conductors ho fan quan estacionen en pendents, per prevenir que el vehicle es deixi anar i caigui enrere. "D'aquesta manera, estem canviant la inclinació del cotxe i la tensió d'alguns components", detalla el mecànic Juan José Vicente Pizaroel mecànic Juan José Vicente Pizaro. "Fa incrementar la tensió sobre algunes peces i hi ha el risc que es trenquin", explica.
A més, el mecànic avisa que el risc augmenta amb alguns models de gamma alta, de Mercedes-Benz i BMW entre altres, perquè tenen un sistema de direcció que afavoreix la conducció amb l'aplicació d'una lleugera inclinació de les rodes a l'hora de girar. Sigui com sigui, el risc real apareix quan es deixa el cotxe aparcat d'aquesta manera durant molt de temps i en un pendent.
Segons Vicente, aquests dos factors fan que s'accentuï la pressió sobre les peces involucrades en el funcionament de les rodes, així com les suspensions. A la llarga, petits danys poden provocar desviaments en la direcció del cotxe i, fins i tot, es poden arribar a trencar completament. Per això, l'expert recomana prevenir i comprovar sempre que es deixa el volant recte quan s'abandona el vehicle.