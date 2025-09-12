La DGT planteja prohibir la circulació de cotxes amb un ocupant: descobreix en quins llocs

La Direcció General de Trànsit (DGT) posa sobre la taula la prohibició de la circulació de cotxes en què només vagi el conductor, una mesura inspirada en les polítiques europees de carrils VAO, que ajudaria a disminuir el trànsit de les ciutats col·lapsades com Barcelona, Madrid, València i Sevilla.
Els carrils VAO o de Vehicles d'Alta Ocupació es van crear principalment perquè circulin vehicles en els quals viatgen tres o més persones. Estan destinats a cotxes i vehicles de transport de passatgers i, com a norma general, no poden ser usats per una altra mena de finalitat de transport, com els vehicles pesants de mercaderies.
Ara com ara, la mesura es troba en fase d'anàlisi, encara que val la pena tenir en compte les ciutats en les quals s'implementaria, com Madrid, Barcelona, València i Sevilla. No obstant això, en principi, la DGT només podria regular els accessos a aquestes, però no podrà prohibir que circuli una sola persona per vehicle en els nuclis urbans de les ciutats.
Perquè la prohibició sigui generalitzada, els ajuntaments hauran de comptar amb un marc legal que recolzi la decisió de Trànsit, ja que la mobilitat de les ciutats depèn de les ordenances municipals, que són les que regulen les limitacions de circulació.
Els carrils VAO
Aquest tipus de carrils són especials per a uns tipus de vehicles i no tots estan autoritzats per utilitzar-los. De fet, només poden circular pels carrils VAO les motos, cotxes, furgonetes, mixtos adaptables, vehicles de transport públic i vehicles de transport de mercaderies de fins a 3.500 quilograms.
En aquests carrils la circulació d'un cotxe amb només un ocupant es pot donar quan aquest vehicle disposa de l'etiqueta “Zero emissions” que expedeix la DGT o si disposa de la declaració de vehicle per a persona amb mobilitat reduïda o limitació física.