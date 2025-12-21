L'alerta de la DGT durant l'hivern posa el focus en els pneumàtics

Els costums canvien segons l'època de l'any: a l'estiu es fan unes coses i a l'hivern unes altres. El mateix succeeix amb la cura del vehicle, ja sigui per mantenir-lo en el millor estat possible com per salvaguardar la vida del conductor i els acompanyats davant de qualsevol imprevist.
Un dels aspectes que s'han de revisar de manera periòdica és l'estat dels pneumàtics, però només de manera superficial mirant si els contorns de les rodes segueixen pressents o va sent hora de canviar de pneumàtics, sinó que cal mirar dins; es fa de manera molt senzilla. Es tracta de revisar la pressió dels pneumàtics, ja que amb els canvis de temperatura la pressió pot baixar o pujar considerablement, fet que provoca que el pneumàtic tingui més o menys adherència i conseqüentment gasti més o menys combustible.
La DGT alerta la ciutadania
La DGT, com a experta en el tema, també ho alerta. S'han adonat de la perillositat que genera no tenir el control pertinent del cotxe, i a través de la xarxa X va fer una crida perquè els conductors tinguin present la revisió periòdica dels pneumàtics.
Cada quant s'ha de revisar la pressió dels pneumàtics?
En condicions normals, i segons indiquen els experts en mecànica, les "sabates" dels vehicles s'han de revisar cada 30 o 40 dies, és a dir, un cop al mes. La cura dels pneumàtics és clau, ja que és l'únic element que es manté en contacte amb l'entorn, és a dir, amb la carretera i el responsable de l'adherència. Tot i que es recomani fer una ullada un cop al mes, durant l'època de més fred el període es redueix i es recomana cada dues setmanes. Per revisar-ho de manera correcta, s'ha de fer quan el vehicle està fred i també els pneumàtics, així no existirà cap element extern, més enllà de la temperatura ambiental, que influeixi en la pressió de les rodes.
En el manual del vehicle hi ha especificat quina és la pressió, en bars, indicada per cada pneumàtic. En cas que hi hagi un interval no està de més conèixer que quan hi ha una pressió més alta, hi ha menys adherència, i viceversa. Per tant, en cas de voler estalviar una mica de gasolina com més pressió, millor. Mentre que, per altra banda, com menys pressió, més parts del pneumàtic fregaran el terra i hi haurà més adherència.