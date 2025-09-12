La DGT alerta que conduir amb un tipus d'ulleres pot comportar una multa de 200 euros

La Direcció General de Trànsit (DGT) recomana tenir sempre unes ulleres de sol al cotxe. I és que no cal que sigui estiu perquè la llum solar dificulti la visió al volant i suposi un risc per a la seguretat de tothom. Si bé, no totes les ulleres de sol valen i la DGT alerta que, fins i tot, hi ha un tipus que és motiu de multa.
La sanció per conduir amb aquestes ulleres de sol pot arribar als 200 euros perquè es considera que dificulten la visió en determinades circumstàncies. Tot i que no hi ha un article del codi de conducció que les prohibeixi específicament, sí que es recull que aquells elements que redueixin la capacitat de visió no estan permesos i són susceptibles de suposar una sanció econòmica i, en els casos més greus, la retirada de punts del carnet.
Així, la DGT demana descartar les fotocromàtiques, ja que canvien de color i d'opacitat en funció de la intensitat de la llum, però es desactiven de manera lenta (entre tres i cinc minuts) i això les fa perilloses. Pel que fa al color dels vidres, la DGT requereix fer servir els filtres grisos, marrons o verds, ja que no alteren la percepció dels colors dels senyals, els semàfors i tots els elements de la via. A més a més, els filtres roses incrementen el contrast i redueixen la fatiga ocular, mentre que els grocs són recomanables per a persones amb patologies retinals.
Amb tot, l'ús d'ulleres amb filtres solars de categoria quatre o fotocromàtiques quan es condueix pot comportar una sanció de fins a 200 euros. Per tant, convé assegurar-se que les ulleres que es destinen a la conducció compleixen amb la normativa i no suposen un risc per a la integritat física dels conductors, passatgers i la resta de vehicles que circulen per la via.
Multes de fins a 200 euros per l'icing
D'altra banda, la DGT persegueix la pràctica coneguda com a icing amb les mateixes sancions de 200 euros. Icing és el nom que es dona a l'actuació d'un conductor de vehicle de combustió que ocupa una plaça reservada per a cotxes elèctrics o híbrids. En realitat, fa referència a la “gelada” que sent qui necessita endollar el cotxe i troba que el punt de recàrrega està bloquejat per un vehicle que no ha de ser-hi. I no és qüestió de ser el més llest de la classe, sinó que és una infracció amb sanció inclosa.
El senyal R‑308 deixa clar que els vehicles de combustibles fòssils tenen prohibit estacionar a les places destinades a la recàrrega de cotxes elèctrics o híbrids. I és que la seva funció és garantir que qui depèn de l'endoll no es quedi sense energia perquè hi ha altres cotxes aparcats. De fet, els vehicles elèctrics i híbrids només poden ser-hi el temps imprescindible per recarregar-se i després cal retirar-los per deixar espai a d'altres.