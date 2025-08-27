La DGT vol posar fi a l'«icing» amb multes de fins a 200 euros

El parc mòbil català té 5,5 milions de vehicles, un 7% dels quals són alternatius als motors únicament de combustió, siguin elèctrics o híbrids, segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) del 2024. Tot i ser un percentatge baix, avui hi ha el doble de vehicles d’aquesta mena que el 2021.
Davant aquest augment de la popularitat del vehicle elèctric, amb la possibilitat d'una alternativa més ecològica i eficient, també han sorgit més espais per a la càrrega. Però, feta la llei, feta la trampa. Això també ha donat lloc a la pràctica coneguda com a icing, que la DGT ja persegueix amb multes que se situen en 200 euros.
Què és l'icing que persegueix la DGT?
Icing és el nom que es dona a l'actuació d'un conductor de vehicle de combustió que ocupa una plaça reservada per a cotxes elèctrics o híbrids. En realitat, fa referència a la “gelada” que sent qui necessita endollar el cotxe i troba que el punt de recàrrega està bloquejat per un vehicle que no ha de ser-hi. I no és qüestió de ser el més llest de la classe, sinó que és una infracció amb sanció inclosa.
El senyal R‑308 deixa clar que els vehicles de combustibles fòssils tenen prohibit estacionar a les places destinades a la recàrrega de cotxes elèctrics o híbrids. I és que la seva funció és garantir que qui depèn de l'endoll no es quedi sense energia perquè hi ha altres cotxes aparcats. De fet, els vehicles elèctrics i híbrids només poden ser-hi el temps imprescindible per recarregar-se i després cal retirar-los per deixar espai a d'altres.
La multa per aparcar en espais per a vehicles elèctrics
La llei considera dues multes diferents segons la infracció que es cometi en aparcar en espais per a vehicles elèctrics. Estacionar el vehicle de combustió en una plaça reservada prop de l'estació de recàrrega suposa una sanció que oscil·la entre 100 i 200 euros. Ara bé, bloquejar directament el punt de càrrega de l'estació eleva la multa fins als 200 euros.
Així doncs, és evident que la desesperació per trobar un lloc d'aparcament, sobretot a les ciutats, pot arribar a ser desesperant. Però, vist que les multes són considerables, potser val la pena tenir un punt de paciència i continuar buscant plaça abans de jugar-se-la a estacionar en una zona de càrrega de vehicles elèctrics o híbrids.