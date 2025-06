La DGT actualitza el catàleg dels senyals de trànsit: els que s'incorporen i els que desapareixen

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha actualitzat aquest dimarts el catàleg oficial de senyals de trànsit que entrarà en vigor el pròxim 1 de juliol. Amb l'objectiu d'adaptar la senyalització a les noves formes de mobilitat i fer-la més clara, directa i visible per als conductors, l'organisme que depèn del govern espanyol ha anunciat que incorporarà nous senyals i n'eliminarà d'altres, tot i que encara no ha concretat el significat exacte de cadascun.

Ara que el Consell de Ministres ja ha aprovat el decret que s'aplicarà l'1 de juliol, la DGT ha fet públics els nous dissenys. I és que el nou decret modifica el Reglament General de Circulació, vigent des del 2023, per actualitzar els símbols a la nova realitat social i tecnològica després de dues dècades sense grans canvis.

Els nous senyals de trànsit més destacats

En la línia de l'adaptació als canvis dels darrers anys, la DGT ha incorporat senyals com el C-37 i el C-38, que informen que per la via circulen patinets elèctrics i bicicletes, el C-39 i C-40, que informen que aquests vehicles no hi circulen; o la R-514, que directament prohibeix el patinet elèctric. I és que aquest és un dels elements més disruptius i polèmics pel que fa a la regulació dels últims temps.

El nou catàleg dels senyals de trànsit de la DGT

DGT

Senyals més inclusius i sostenibles

Una altra novetat és que s'ajusten les mides dels nous senyals per afavorir una fabricació "més eficient i sostenible". Tanmateix, s'eliminen les connotacions de gènere i es fomenta un llenguatge visual inclusiu. Tot plegat, amb una especial cura per al fet que el significat dels senyals sigui internacional i comprensible per totes les generacions.