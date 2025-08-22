Compte amb viatjar a aquest país de moda: alerten de perills en l'aviació

Una part molt important de qualsevol viatge mínimament llunyà és el vol. Tothom busca els millors preus, però també una companyia que ofereixi fiabilitat i comoditat. De la mateixa manera que és important l'aeronau, també és de rellevància que la destinació ofereixi garanties suficients. Doncs bé, un informe apunta que un país de moda per viatjar presenta certs riscos en l'aviació.
L'Índia s'ha convertit en un dels mercats aeris de major creixement en el món, però darrere d'aquest auge s'amaga un problema que amenaça la seguretat. La falta de personal en l'organisme regulador i en el control del trànsit aeri suposen perills importants, tal com adverteix un comitè parlamentari especialitzat en aviació.
L'informe apunta que la Direcció General d'Aviació Civil es troba en una "profunda i persistent escassedat" de personal tècnic i regulador, amb prop de la meitat de llocs de feina sense cobrir. La situació ha estat qualificada pels legisladors com a "una amenaça existencial" per a la integritat del sistema de seguretat aèria del país.
Un accident que ha fet créixer els dubtes
La investigació va coincidir amb l'accident del Boeing 787 d'Air India que va deixar 260 víctimes mortals el passat juny i que va ser considerat el pitjor desastre aeri en una dècada. Tot i que sembla que no té res a veure amb la manca de personal, la coincidència no ha fet més que escalfar l'ambient.
Quin és el problema de fons? Doncs que el model de contractació depèn d'una agència externa que selecciona el personal. El Ministeri d'Aviació Civil ha reconegut que aquest esquema ha quedat obsolet perquè és "lent i inflexible", ja que dificulta la captació de professionals altament qualificats per a les funcions requerides.
De primeres, el govern del país ha anunciat que cobriran 190 de les més de 500 vacants que hi ha actualment. Ara bé, la comissió experta demana una campanya de contractació específica que funcioni a llarg termini i fins i tot ha posat sobre la taula que es creï una nova autoritat reguladora que substitueixi l'actual.
Els controladors aeris, al límit
La situació tampoc és gens tranquil·la en els controladors del trànsit aeri. L'informe subratlla que treballen sota una gran pressió per errors de planificació de personal i alguns fins i tot no compte amb la capacitació adequada, cosa que augmenta la possibilitat d'incidents greus. A banda, no hi ha límit de torns dels controladors, cosa que augmenta la fatiga i també incumbeix en el risc de cometre errors crítics.
L'assumpte és prou important per a l'Índia, ja que l'aviació cada cop exerceix un paper més important en els plans de desenvolupament econòmic del país. Ara bé, com ha insistit la comissió experta, sense un sistema regulador sòlid i treballadors capacitats, la seguretat de milers de passatgers està en joc.