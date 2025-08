Tres trucs per comprar vols barats per Internet segons un informàtic

La rapidesa amb què canvien els preus dels vols és tal que costa molt trobar una opció assequible per a la butxaca quan el que es vol és fer una breu escapada que no impliqui una despesa molt gran de diners.

L'informàtic Jordi Martorell explica a un vídeo al seu perfil de TikTok que aquests canvis de preus depenen del dia, del dispositiu des del qual es busquen els vols i "del teu nivell adquisitiu", enumera al vídeo.

La qüestió, explica, no és que les aerolínies ens espien, sinó que les nostres dades estan a Internet i, quan acceptem les galetes de les pàgines web, deixem rastres del tipus de vida i gustos que tenim. Per això, l'expert recomana tres trucs molt senzills per esquivar l'algoritme i aconseguir preus barats per a viatjar en avió.

Comprar el dimarts a la nit

Segons Martorell, "el millor moment per comprar és dimarts a la nit, sobretot, la segona quinzena del mes". Aquests canvis de quinzena solen implicar molt moviment en els viatges en avió i la nit és el millor horari per aconseguir vols barats, ja que és quan la majoria de gent dorm i la demanada de vols no és tan alta com al matí.

Dispositius barats i amb bateria

L'expert també recomana al vídeo evitar la recerca en línia "des de dispositius cars o amb bateria baixa", ja que pel funcionament de les galetes de les webs permeten rastrejar els comportaments de navegació dels consumidors i el reconeixement digital dels dispositius a través dels codis informàtics de les aerolínies interpreten el nivell adquisitiu de qui vol comprar un bitllet.

Activar el mode incògnit

Per últim, Martorell explica que és molt millor activar el mode incògnit en la recerca dels vols i, a més, utilitzar una VPN (Xarxa Privada Virtual). Segons la seva opinió, aquest últim és el punt més important per gaudir de les ofertes econòmiques dels avions durant més temps si el problema és que et costa decidir l'hora i el destí del teu pròxim viatge.