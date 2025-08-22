Els cinc pecats que has d'evitar quan preparis un gintònic

S'ha passat del rom-cola i el vodka-taronja als gintònics. És el combinat de moda per excel·lència, en fan a tot arreu i n'hi ha per a totes les butxaques. Els bàsics, amb una ginebra i una tònica senzilles, sense misteri, i els més sofisticats, fets amb ginebres caríssimes i tòniques molt selectes.
Però, anem al que és important: et consideres tot un expert preparant gintònics? Creus reunir tota l'expertesa necessària al voltant d'aquest clàssic dels combinats? Encara és estiu i a molta gent li ve de gust sortir a fer un beure després de sopar i demanar-se un bon gintònic. Us expliquem quins són els errors més comuns que hauríeu d'evitar per ser els millors preparant combinats.
1. L'ordre dels ingredients sí que altera el producte
Si penses a barrejar tots els ingredients de qualsevol manera, remoure i afegir un cítric, vas molt desencaminat. Sempre s'ha d'afegir primer la ginebra, en cas contrari no es barreja bé i no aconseguim equilibri amb el gust. Després, és recomanable incloure la tònica -amb una cullera trenada-, que permet que aquesta conservi les seves bombolles. I finalment, el cítric, i la resta d'ingredients que aportaran els diversos gustos.
2. Compte amb les proporcions!
És cert que les proporcions depenen de les preferències de cadascú, però per fer-ho bé cal fer cas als experts. La proporció ideal perquè aquest combinat sigui l'ànima de la festa: 5 cl d'una ginebra de qualitat per cada 20 cl de tònica.
3. Got de tub... prohibit!
El tub fa que la beguda agafi temperatura més de pressa i no permet gaudir bé de les aromes. L'ideal és utilitzar una copa gran de forma esfèrica -copa baló-, que a més té més capacitat. Recomanable refredar-la abans d'utilitzar-la.
4. Menys sucs, més sabor
Per donar-li una aroma cítrica a la teva copa, no s'ha d'utilitzar el suc de la llima o de la llimona, únicament utilitza l'escorça o la pell del cítric. Si utilitzem molt els sucs, el carbònic de la tònica desapareix i es perd el sabor i l'essència del conjunt.
5. Els glaçons casolans no són la millor opció
No es recomana l'ús de glaçons casolans, han de ser glaçons de gel industrial, ja que els casolans triguen menys a fondre's i no refreden la copa igual que els industrials. A més, un detall molt important: els glaçons fets a casa agafen diferents aromes del congelador i degraden el gust de la beguda.