La beguda que hidrata més que l'aigua i és imprescindible per l'estiu

El cos humà necessita aigua per estar hidratat i funcionar correctament. De fet, més de la meitat del nostre pes corporal, vora un 60%, és aigua. Aquest líquid vital juga un paper clau en la regulació de la temperatura corporal, el transport de nutrients cap a les cèl·lules, l’eliminació de residus a través de l’orina, la protecció dels òrgans interns i la lubricació de les articulacions.

Amb l’arribada de la calor estiuenca, els especialistes aconsellen mantenir-se hidratat bevent entre dos i tres litres diaris de líquids per prevenir problemes com els cops de calor, molt predominants quan hi ha altes temperatures com les que es viuen en el territori català. Però això es planteja una pregunta habitual: l'aigua és l'única beguda que ens manté hidratats o n’hi ha d’altres encara més efectives?

Hi ha begudes que hidraten més que l’aigua?

Investigadors de la Universitat de St. Andrews a Escòcia van dur a terme un estudi per esbrinar quines begudes contribueixen millor a mantenir una bona hidratació. El resultat pot sorprendre: l’aigua no ocupa el primer lloc. Segons les seves conclusions, la llet desnatada és la que ofereix una millor capacitat hidratant, gràcies al seu contingut en sucre natural, també conegut com a lactosa, i proteïnes i greixos, que afavoreixen una absorció més sostinguda i prolongada al cos.

Aquesta troballa es va publicar a la revista The American Journal of Clinical Nutrition, on els autors van desenvolupar l’anomenat Índex d’Hidratació de Begudes. Aquesta eina els va permetre comparar diverses begudes i la seva eficàcia en la hidratació. A més de la llet desnatada, també destaquen el sèrum oral per a rehidratació, la llet sencera i el suc de taronja com a alternatives molt eficients.

El paper dels lactis en la hidratació

Els lactis tenen una presència notable en la dieta de moltes cultures. A l’Índia, per exemple, el consum de derivats de la llet com el formatge i el iogurt és molt elevat, arribant a desenes de milers de tones cada any. Aquest tipus de productes no només aporten nutrients essencials com el calci, la vitamina A, la B2 i la B12, sinó que també contribueixen a mantenir-nos hidratats. Per aquest motiu, es recomana ingerir dues o tres racions diàries de lactis per garantir una aportació òptima de calci i altres nutrients. Un sol got de llet pot aportar fins a 100 mg de calci per cada 100 ml.

No tot depèn del que bevem

Malgrat tot, l'aigua és essencial. Tot i no ser la més hidratant segons el rànquing, segueix sent imprescindible per al bon funcionament del cos. I cal tenir en compte que no només ens hidratem a través del que bevem, sinó també gràcies als aliments. Una dieta rica en fruita, verdures, peix i cereals pot cobrir fins a la meitat de la necessitat hídrica diària.

A més, les necessitats d’aigua no són iguals per a tothom. Els nadons, per exemple, són els més vulnerables a la deshidratació i requereixen més aigua per quilo de pes corporal. També les persones que fan exercici físic intens o les dones embarassades necessiten una hidratació superior a la mitjana.

Per posar un exemple concret, un home adult de 20 anys amb un pes de 70 kg, que viu en una zona amb una humitat relativa del 50%, pot arribar a perdre i consumir al voltant de 3,2 litres d’aigua al dia, encara que no sigui un esportista professional.