Xevi Verdaguer explica els símptomes de la deshidratació que passen desapercebuts

El reconegut estudiós de la salut i escriptor, Xevi Verdaguer, ha explicat quins són els símptomes de la deshidratació i dona els consells per resoldre'ls en un vídeo publicat a les xarxes socials. Tot això, ho explica fent èmfasi als dubtes que moltes persones tenen a l'hora de sentir que alguna cosa del seu cos no va bé. Xevi Verdaguer dona una resposta clara i ràpida: potser és la deshidratació.

"Hi ha gent que pateix estrenyiment, reflux, pell seca, ulls secs, vagina seca, boca seca..." enumera Verdaguer. Els símptomes poden no semblar característics de patir deshidratació, però no és així, segons el psicòleg. Verdaguer en el mateix vídeo que enumera la sèrie de malestars, aporta la solució basada a beure gots d'aigua quan toca, concretament en son sis i els considera elementals per una bona salut.

"Si et costa empassar quan menges o et lleves sovint per veure aigua", és una mostra de no fer "els deures amb el cervell", afirma Xevi Verdaguer. Justament, aquest fet fa que augmenti el cortisol i amb ell el mal de cap o les migranyes.

Com solucionar-ho?

El reconegut divulgador i escriptor, explica quins són els sis gots d'aigua més importants del dia que faran que et mantinguis hidratat, però per això cal fer els deures durant diversos moments del dia. Verdaguer ho explica senzillament: "Un got en despertar i un abans de dormir".

El cervell ha de tenir la seguretat que és mantindre hidratat durant tota la nit, per això és necessari hidratar-nos abans de descansar i només llevar-nos tornar a beure aigua, perquè el nostre cos no interpreti que ens trobem en una situació d'alerta i conseqüentment augmenti el cortisol.

"A més, s'ha de beure un got d'aigua abans d'esmorzar, de dinar i de sopar, així tindràs una millor digestió", assegura Verdaguer. Això, a part, farà que es mengi amb menys ansietat i més a poc a poc. Sumat a aquests cinc gots, també recomana beure'n un quan marxa el sol, a més a més del que s'ha de prendre abans d'anar a dormir.

La suma de beure aquests sis gots d'aigua quan toca més el litre d'aigua recomanat farà que el nostre cos es mantingui hidratat durant les 24 hores del dia i es deixaran de patir molèsties com el restrenyiment o la pell seca.