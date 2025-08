Els consells que has de seguir si se t'endú el corrent segons un professional

Des que va començar l'estiu ja han estat setze les persones que han mort ofegades a les platges de Catalunya. Tot i que la mar ha estat calmada i, majoritàriament, s'han vist banderes verdes en les platges del territori; els experts coincideixen que no podem confiar en els corrents i en la mar quan anem a banyar-nos perquè, si no sabem com actuen, hem d'anar amb compte i seguir els avisos i normes de seguretat de l'equip professional de les platges.

L'especialista en seguretat aquàtica Ramsés Martí ha explicat en una entrevista a El món a RAC1 quins són els principals riscos i què podem fer si ens trobem en una situació compromesa dins l'aigua. A vegades, el risc no és evident a simple vista, però això no impedeix que sigui igual de perillós, ja que pot haver-hi corrents que arrosseguen els banyistes mar endins.

També pot ser perillosa la zona de bany si comparteix espai amb embarcacions o si el relleu és escarpat, pla o amb esglaons. Per exemple, a la Costa Daurada, el relleu suau i poc escarpat pot generar una falsa sensació de seguretat: "El perill és que t'allunyes caminant i, de sobte, trobes un forat i l'aigua et puja fins a la cintura. Et pot sorprendre i generar pànic", remarca l'expert en seguretat.

A Barcelona, les platges tenen esglaons que baixen de cop i poden agafar desprevinguda una persona poc avesada al medi. "Cada platja s'ha d'analitzar, parlar amb la gent local i, sobretot, els socorristes", perquè ells coneixen perfectament el terreny, explica Martí.

Què fer si ens arrossega el corrent

Si un banyista està atrapat per un corrent que se l'endú mar endins, el consell és clar: mantenir la calma i no nedar a contracorrent. "El primer que hem de fer és tranquil·litzar-nos: els corrents no ens portaran fins a Mallorca", ironitza l’expert.

"Hem de deixar-nos portar, perquè és molt difícil vèncer la força del corrent nedant. Si ens deixem endur cap a un dels costats, veurem que arriba un moment en què deixa de dur-nos cap a fora". Per això, en cas de tenir problemes, la prioritat és flotar, fer senyals visibles cap a la riba i, si és possible, intentar desviar-se cap al costat de la platja on no hi hagi espigons. D'aquesta manera, la mar ens acabarà arrossegant, per si mateixa, fora del corrent seguint el rumb natural de l'aigua i podrem evitar gastar energia en nedar a contracorrent, que és el motiu pel qual la majoria de les persones acaben ofegant-se intentant sortir del corrent.

Què he de fer si veig algú demanant ajuda?

En el cas que no siguis tu qui té els problemes a la mar i veus com altra persona demana ajuda o té problemes visibles amb les ones o el corrent, el protocol de seguretat i l'opció més lògica és alertat els experts en seguretat que treballen a les platges i "no perdre de vista la persona", explica Martí. "Cridem-li que l'hem vista i que ja ve l'ajuda, això pot ser clau per calmar-la", afegeix.

Si disposem d'un element per ajudar a flotar, el podem llençar des de la riba, però no recomanen entrar a l’aigua si no estem preparats o si la situació supera les nostres capacitats.