Els trucs per evitar llargues esperes en el control de seguretat dels aeroports

Ha arribat l'estiu i amb ell els mesos en què es concentren bona part de les vacances i també de viatges amb avió. Els aeroports són un dels indrets per on més persones passen durant aquesta temporada i també on es concentren bona part de les cues ja sigui a l'hora de facturar equipatge però també per passar els controls de seguretat.
És en aquest segon punt on cal ser àgil i estar atent per evitar llargues esperes que, fins i tot, ens podrien deixar a terra i perdre l'avió. En aquest sentit, els experts apunten a diversos consells per fer aquest pas de forma més ràpida.
Un d'ells seria tenir un bitllet prioritari. D'aquesta manera podríem anar directament a la fila "ràpida" i així estalviar-nos les ziga-zagues i les cues. No obstant això, aquesta opció requereix haver pagat un bitllet amb un import superior. Una altra opció, en aquest cas si viatgem amb menors, és passar pels controls de seguretat especials per a famílies que disposen alguns aeroports. Habitualment es troben separats de la resta i s'hi concentren menys persones tot i que, a vegades, l'espera pot ser una mica llarga pel fet que quan es viatja amb criatures, es va més carregat.
Hi ha altres opcions
Però si no complim cap dels requisits anteriors encara tenim algunes opcions per passar de pressa el control. Portar la documentació en regla i així validar la targeta d'embarcament quan arribis al lector és la primera recomanació. La segona, és tenir ben ordenat l'equipatge de mà per ser àgil a l'hora de treure'l i posar-lo de nou a la maleta: la tecnologia, els líquids, etc. Un altre consell és portar roba i calçat que sigui fàcil de posar i treure: evitar cinturons i altres complements que ens haguem de treure abans de passar per sota de l'arc de seguretat.
Finalment, el truc definitiu dels experts és escollir bé en quina cua ens posem. Habitualment els controls estan precedits per una ziga-zaga fins a arribar a les portes on es validen els bitllets d'avió. Una vegada allà hem de triar en quina fila ens posem per passar les pertinences. Doncs bé, els experts asseguren que en aquest moment la majoria de gent tria anar a la dreta, de manera que si ens posem a les files de l'esquerra és més que probable que siguem els més ràpids a l'hora de passar aquest tràmit abans de buscar la porta del nostre pròxim destí.