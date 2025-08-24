Les cafeteres italianes es poden netejar amb sabó?

El cafè aixeca passions. Cada cop hi ha més amants moderns de fer-se'l a casa, com més orgànic millor: moldre els grams, calcular el pes exacte escalfar-los i tenir en compte tots els detalls. Però també hi ha els aficionats clàssics: cafè italià, mokka italiana i plaer italià. Entre aquests, hi ha qui opta per netejar la cafetera amb aigua i sabó i qui ho considera un atemptat contra la integritat de l'artefacte, que no s'hauria de rentar.
El cafè obre mons però també disputes. Per esbrinar si l'ús de l'aigua i sabó és recomanable o, per contra, s'ha d'evitar primer de tot cal tenir clares les bases. Bialeti, la mítica companyia italiana que va inventar la Moka el 1933, recorda que les cafeteres italianes no s'han de posar al rentaplats. Per una neteja diària, asseguren que amb rentar-la amb aigua calenta i assecar-les amb un drap se'n fa prou.
Però, per tant, al dia no s'ha de fer amb sabó? No ben bé. Mentre no es fregui amb molta virulència també farà el fet. El que sí que es pot catalogar com a mite és no netejar-la. Segons el portal Maldita.es el cafè és matèria orgànica i, com a tal, hi poden aflorar microorganismes, si no es vigila. Els olis del cafè també poden anar quedant enganxats i, a mitjà termini, tenir efectes en el gust.
I s'ha de fer una neteja profunda?
De tant en tant és recomanable. Altra vegada, des de la pàgina web de Bialeti assenyalen que, d'una banda, s'ha de netejar el filtre: fixar-se si ha quedat tapat pel marro del cafè i netejar-lo amb un raspall de dents. Per altra, s'ha de fer una neteja a fons del dipòsit d'aigua. S'omplen d'aigua, s'hi afegeixen dues culleradetes d'àcid cítric o vinagre i es posa a escalfar (sense cafè). Un cop bulli, es retira del foc, es buida el contingut i es neteja.