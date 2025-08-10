Quants cafès podem prendre al dia de manera segura?

El cafè és, sens dubte, el rei dels matins a Catalunya i molts altres indrets del món. Cada dia es preparen milions de tasses d'aquesta beguda que ha aconseguit ser part de la vida de moltes persones. Sol, amb llet o amb gel són només algunes de les opcions que tenim per gaudir d'un bon cafè.
Les dades relacionades amb la producció de cafè poden resultar sorprenents. Cada dia es preparen a tot el món al voltant de 2.600 milions de tasses de cafè i en els últims anys el seu consum no ha deixat de créixer a nivell global. Amèrica Llatina domina el mercat amb el 70% de la producció (al país de Guatemala representa el 25% del PIB i a Brasil el 10%). No és estrany, per tant, que sigui la segona beguda més consumida del món després de l'aigua.
Llevar-se i fer-se un cafè és una rutina a moltes llars. Però el costum va molt més enllà de la primera hora del matí, perquè el consum s'estén al llarg del dia. A mig matí, a mitja tarda, en acabar un àpat... Tot sovint acabem dient que sí o demanant una nova tassa, així que sorgeix la inevitable pregunta de quants cafès són saludables al llarg de 24 hores o, simplement, quin és el màxim que en podem prendre al dia.
En els darrers anys han aparegut molts estudis relacionats amb el cafè i els seus beneficis. Un denominador comú que podem trobar és que s'ha enterrat el mite de ser una beguda perjudicial per al cor. Un estudi presentat al Congrés de la Societat Europea de Cardiologia de l'any 2021, per exemple, assegura que tres tasses de cafè al dia s'associen amb un risc menor d'accident cerebrovascular i de malaltia cardíaca mortal.
La dosi segura de cafès al dia
L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària també ha estudiat les ingestes de cafeïna i ha conclòs que el consum de fins a 400 mg al dia al llarg del dia (és a dir, de quatre a cinc tasses) no presenta efectes perjudicials per a la salut dels adults en la població general, excepte en el cas de les embarassades.
Al cafè també s'associen efectes beneficiosos per a la memòria. Alhora, és un gran aliat dels esportistes que el poden consumir de forma segura per afrontar entrenaments o competicions i rendir al màxim.