Quatre maneres fàcils per fer «gilda», la famosa tapa basca que triomfa als bars

No hi ha un aperitiu més simple que la "gilda": una anxova, un bitxo i olives, aquesta és la recepta clàssica de la famosa tapa basca amb el nom del personatge principal de la pel·lícula Gilda, protagonitzada per l'actriu Rita Hayworth l'any 1946.
No podem negar que en els últims anys s'ha convertit en una autèntica revolució i, s'ha posat de moda entre la joventut que segueix les últimes tendències gastronòmiques quedar per fer un vermut i unes gildes en qualsevol bar.
No només ha crescut la seva fama, sinó també el seu preu, per això, el creador de contingut gastronòmic @Breaking.pans ha compartit amb els seus seguidors de TikTok quatre idees per fer aquest famós "pintxo" a casa de manera fàcil i ràpida.
La gilda d'estiu
Si el que vols és reinventar aquest aperitiu i donar-li un sabor dolç i fresc a la gilda per a sorprendre els teus convidats, aquest tipus de preparació de la gilda és l'ideal. Només necessites punxar en un escuradents trossos petits de mozzarella, alvocat, mànec i, al final, una anxova. Aquest últim ingredient manté l'essència clàssica de la gilda i li dona un toc salat a l'aperitiu.
La gilda de tot l'any
Mentre que l'anterior és especialment ideal per a l'estiu, la següent opció és perfecta per a qualsevol època de l'any. Només has de punxar una oliva farcida de xill de Jalapa, tomàquet sec, formatge curat i aladroc en vinagre.
La gilda dolça
La tercera manera de preparar aquest "pintxo" és ideal per als qui prefereixen el dolç i, en especial, pels amants de les postres. Només necessites posar en l'escuradents una mitjana de bitxo, un tac de dolç de codony, formatge curat i una anxova al final.
La clàssica
Com no podia ser d'una altra manera, una de les més clàssiques és també una de les més fàcils de preparar. Amb anxova i aladroc, que mai poden faltar. Per a això punxem una oliva, aladroc, bitxo, anxova i una altra oliva per a tancar. Només queda gaudir d'aquestes tapes i compartir amb els convidats les receptes.