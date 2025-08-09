Aquests tres aliments ajuden a descansar millor

Practicar exercici, ja sigui al gimnàs, en activitats esportives col·lectives o corrent a l’aire lliure, és una de les millors inversions en salut que es pot fer. L’important és adaptar la pràctica a l'edat i condició física per evitar lesions i reforçar el benestar. Aprendre tècniques noves, executar-les correctament i dedicar-hi el temps adequat són factors essencials per aconseguir millors resultats.
Tot i això, el rendiment esportiu no depèn únicament de l’entrenament. Una part fonamental es treballa fora del gimnàs o el lloc d'entrenament. Els hàbits que es mantenen durant la resta del dia i, sobretot, a l'hora de dormir, que és quan el cos es recupera i es prepara per afrontar l'endemà és elemental.
Per aquest motiu, la qualitat del son és determinant. No n’hi ha prou amb passar hores estirat: cal aconseguir un descans realment reparador. Això implica mantenir rutines regulars, com anar a dormir cada dia a la mateixa hora, evitar interrupcions i crear un entorn favorable per dormir.
Els experts fa anys que remarquen que el patró del son influeix directament en la salut. Dormir malament s’associa a un major risc de patir obesitat, diabetis, càncer o malalties cardiovasculars. En canvi, un descans correcte millora la capacitat física i mental, especialment en aquells que practiquen esport.
Alimentació i descans: una connexió directa
Un dels factors clau per aconseguir un son de qualitat és l’alimentació, especialment un cop marxa el sol. El nutricionista esportiu Roger Sans destaca tres aliments que poden ajudar de manera notable a dormir millor després d’un entrenament. Millorar el descans nocturn significa, alhora, augmentar el rendiment l’endemà i mantenir una energia estable durant el dia.
- Llet calenta contra l’insomni. La llet, especialment si es pren tèbia abans d’anar a dormir, pot afavorir la relaxació gràcies al seu contingut en triptòfan, un aminoàcid precursor de la serotonina i la melatonina, hormones implicades en la regulació del son.
- Kiwi, un aliat científicament provat. Diversos estudis han demostrat que menjar kiwi pot millorar fins a un 42% la qualitat del son. És ric en serotonina i conté potents antioxidants com les vitamines C i E, a més de compostos fenòlics que afavoreixen la regeneració cel·lular. La seva fibra també ajuda a fer una digestió lleugera abans de dormir.
- Ametlles, l'snack nocturn perfecte. Un grapat d’ametlles (uns 20 grams) és una excel·lent font de magnesi, mineral clau per reduir l’insomni. Aquest fruit sec, ric en greixos saludables, minerals d’absorció fàcil i antioxidants, contribueix a reduir la inflamació i l’estrès oxidatiu derivats de l’exercici intens.
En resum, cuidar el cos no s’acaba quan finalitza l’entrenament, és una tasca constant que continua amb una alimentació equilibrada i un descans de qualitat. Incorporar petits hàbits, com prendre un kiwi o un grapat d’ametlles abans d’anar a dormir, pot marcar la diferència entre un rendiment correcte i un que se supera dia rere dia. Quan la qualitat de l'entrenament, el temps de descans i nutrició treballen junts, el resultat són molt millors.