Els aliments clau per un bronzejat saludable

El sol és vital i més per a la gent que gaudeix de la cultura mediterrània, però els raigs solars poden convertir-se en un dels principals enemics de la salut cutània. L’exposició excessiva als rajos ultraviolats accelera l’envelliment de la pell: genera taques i pot afavorir l’aparició d’alteracions greus.
Més enllà de les cremes, barrets i gorres, una manera sovint oblidada per protegir-se és l'alimentació. Diverses investigacions, la darrera feta per la Universitat de Kebangsaan de Malàisia publicada a Nutrients, indiquen que determinats nutrients -com els flavonoides i els carotenoides-, presents en aliments que es mengen diàriament, poden actuar com a aliats naturals contra els efectes nocius de la radiació solar.
Segons l’especialista en dermofarmàcia i nutrició Paula Martín Clares, preparar la pell per a l’estiu comença "setmanes abans d’exposar-se al sol". Una dieta rica en antioxidants ajuda a estimular la producció de melanina, reforçar els nivells de col·lagen i neutralitzar radicals lliures. D’aquesta manera, no només es redueixen els perjudicis que provoca el sol, sinó que també s’aconsegueix un bronzejat més uniforme i durador.
Entre els nutrients clau destaca la vitamina B3, present al pollastre o a les nous, que, a part, pot prevenir al·lèrgies solars. Les fruites i verdures riques en antioxidants, com la pastanaga o la taronja, actuen com un "blindatge", assegura l'experta.
Aliments recomanats per cuidar la pell del sol
- Peix blau (salmó, verat, sardina, entre d'altres): Aquest tipus de peixos són rics en omega-3 i vitamina E, i hidraten i enforteixen la pell, alhora que redueixen la inflamació provocada pel sol.
- Te verd: Els seus polifenols són potents antioxidants que protegeixen la pell i retarden l’envelliment cutani. Per ingerir aquest tipus d'aliment es recomana prendre’l sense llet, ja que aquesta pot reduir l’eficàcia dels compostos protectors.
- Alvocat: És una important font de vitamines C, E i K, que ajuden a donar flexibilitat a la pell i a mantenir-la hidratada. Per altra banda, la vitamina C és essencial per a la síntesi de col·lagen i la regeneració cutània.
- Nous i pipes de gira-sol: Proporcionen vitamina E, zinc i greixos omega-3 que reforcen la barrera protectora de la pell.
- Tomàquet: El seu alt nivell en carotè i licopè disminueix el risc de patir dany solar. A més, combinat amb oli d'oliva o productes rics en greixos saludables, el cos absorbeix millor aquest nutrient.
- Xocolata negra: És rica en antioxidants que milloren la circulació i afavoreixen que els nutrients arribin a la pell. El que és important és consumir xocolata que com a mínim estigui fet amb un 85% de cacau per obtenir els màxims beneïssis possibles.
Aliments a evitar
No tots els productes alimentaris són beneficiosos per a la pell. Per exemple, l’alcohol afavoreix la inflamació i pot accelerar l’aparició d’arrugues i taques. Els fregits i ultraprocessats contribueixen a la deshidratació i al deteriorament de les fibres de col·lagen. I un consum excessiu de sal, carns vermelles, embotits i sucre també debilita la barrera cutània i la fan més vulnerable als raigs del sol.
Per tant, un bronzejat saludable no depèn només del temps que es passa prenent al sol, sinó també de la cura que es té a l'hora d'elaborar una dieta i els alimentes que conformen el plat. Per això, nodrir la pell des de dins és una estratègia eficaç per lluir-la més saludable, flexible i radiant durant tot l’estiu.