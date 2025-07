El truc infal·lible per treure's la sorra de la platja

A Catalunya tenim la sort de tenir moltíssims quilòmetres de costa, i quan arriba el bon temps, aquestes s'omplen de banyistes amb ganes de relaxar-se, bronzejar-se o refrescar-se. Malgrat que la platja sembla un pla idíl·lic, hi ha molta gent que no hi va per una simple raó: la sorra.

I és que una de les pitjors sensacions de l'estiu és sortir de la platja i tenir sorra a les cames i peus durant tot el dia. A més, amb aquesta sorra embrutem el cotxe, casa nostra, el restaurant...

TikTok és una font gairebé inesgotable de trucs per solucionar problemes senzills com aquest. En aquest cas una usuària ha trobat la solució definitiva: una esponja. En el vídeo, que acumula més de 370.000 reproduccions i 10.000 'm'agrades', es pot veure la seva tècnica.

El fet de passar una esponja seca per la pell (també seca) fa un efecte d'exfoliant que elimina aquesta fina capa de sorra que ens queda a la pell. D'aquesta manera, s'evita el problema. Ja ho saps, ara a més de la crema, la tovallola i les pales també hauràs de posar a la bossa una esponja.

Altres trucs útils per evitar emportar-se la sorra a casa

L’esponja seca és una bona solució, però no és l’única. Un dels trucs més recomanats —i amb efectivitat comprovada— és fer servir pols de talc o midó de blat de moro. Aplicats sobre la pell seca, absorbeixen la humitat i fan que la sorra es desprengui amb molta facilitat. És especialment útil per a infants petits o per a després de jocs a la sorra.

També hi ha famílies que porten una garrafa d’aigua o una ampolla al maleter del cotxe per fer una neteja ràpida abans de pujar-hi. Una altra opció pràctica és fer servir una estoreta o catifa petita per posar-se de peu mentre un es neteja, evitant així tornar a trepitjar sorra abans de posar-se les sabates.

Finalment, si vas sovint a platges sense dutxes, pots preparar una bossa hermètica per a la roba bruta o plena de sorra, per evitar que contamini la resta de les coses. Amb aquestes petites precaucions, es pot gaudir del mar sense haver de batallar amb la sorra durant tot el dia.