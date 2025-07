Benvinguts a L’hort del mes, una secció pensada per reconnectar amb el ritme natural de la terra. Cada mes, t’oferirem una guia pràctica amb les fruites i verdures de temporada, consells de compra i una recepta suggerida per inspirar-te a cuinar amb el que realment toca. Perquè menjar de temporada no és només més sostenible: és més econòmic, més gustós i més saludable.

L'agost és un mes d’estiu intens, amb l’hort a ple rendiment. Els mercats s’omplen de fruites sucoses i verdures fresques que ens ajuden a combatre la calor.

🍉 Fruites de temporada a l'agost

Síndria i meló : en el seu millor moment.

i : en el seu millor moment. Préssec , nectarina i albercoc : dolços i madurs.

, i : dolços i madurs. Pruna : primera fruita tardana de l’estiu.

: primera fruita tardana de l’estiu. Gerds i mores : petites i dolces.

i : petites i dolces. Peres d'estiu: n'hi ha de diverses varietats, des del juny fins al setembre.

🥒 Verdures i hortalisses d'agost

Tomàquet, carbassó i cogombre : per amanides i plats frescos.

: per amanides i plats frescos. Albergínia i pebrot : molt versàtil, es poden fer de mil maneres.

: molt versàtil, es poden fer de mil maneres. Mongeta tendra : disponibles tendres i sense fils.

: disponibles tendres i sense fils. Enciams i bledes: per amanides.

👩‍🍳 La recepta del mes

La sobredosi de verdures d'estiu que trobem a l'hort a l'agost ens obliga a inventar mil fórmules perquè no es facin malbé. Entre aquestes un plat estiuenc fàcil de preparar: el gaspatxo. Avui el presentem amb un toc dolç, la síndria.

Quins ingredients necessitem per a 4 persones?

4 tomàquets madurs

1 cogombre

1 pebrot vermell

200 g de síndria

50 ml d’oli d’oliva verge extra

Vinagre, sal i pebre

Com ho preparem?