Els beneficis antioxidants i antiinflamatoris de la pell de la ceba i l'all segons un estudi

La pell dels alls i de la ceba són dues parts que sempre tirem a la brossa perquè no es mengen, o això creiem. La realitat és que aquests elements tenen grans beneficis per a la salut en actuar com a antioxidants i en contindre propietats antiinflamatòries i, inclús, la capacitat de regular el sucre a la sang.
Així ho demostra un estudi publicat a la revista International Journal of Immunopathology and Pharmacology, on s'expliquen les propietats i beneficis de la pell de la ceba i de l'all per a la pell o la sang.
La pell de l'all no es tira
La pell que rebutgem quan pelem l'all té propietats antioxidants i antiinflamatòries, segons un estudi publicat el 2014 a Journal of Food Science, gràcies al compost que conté i que s'anomena fenilpropanoides.
A més, la pell de l'all que pelem abans de cuinar-lo, conté al·licina, un component antioxidant i antiinflamatori que, sobretot, podem trobar als alls frescos. A més, l'al·licina protegeix les cèl·lules de l'estrès oxidatiu, un procés pel qual les cèl·lules envelleixen i són més vulnerables davant les malalties.
I la de la ceba? També és menja i té beneficis
Igual que la pell de l'all, aquella última capa de la ceba que solem rebutjat és, segons l'estudi, la que més quercetina ens aporta, un compost químic que té propietats antioxidants. Aquest ajuda a reduir la inflamació al cos, fet que pot alleujar alguns símptomes de malalties com l'artritis o malalties cròniques.
No només això, sinó que també actua com un antihistamínic, és a dir, ajuda a alleujar els símptomes al·lèrgics en inhibir l'alliberament d'histamina a les cèl·lules, segons s'explica a l'estudi.
Aquesta substància que es troba a la pell de la ceba ajuda a reduir els nivells de glucosa en sang, la qual cosa la converteix en un bàsic per als qui pateixen diabetis tipus 2.
Com puc menjar les pells de l'all i la ceba?
La millor manera de cuinar i aprofitar les pells d'aquests aliments és bullir-les amb aigua i beure el resultat com si fora una infusió. D'aquesta manera s'extrau el total de les propietats i nutrients que contenen, que s'absorbeixen pel cos.