El cos té un procés biològic i és ben conegut per les dones d'entre 45 i 55 anys els quals experimenten un procés natural de l'envelliment anomenat menopausa. En aquesta edat s'atura la menstruació a causa de la caiguda dels estrògens i la progesterona, el que també genera uns canvis i símptomes físics, psicològics i emocionals. El més comú és patir fogots, tenir dificultats per dormir, ser més irritable, tenir canvis d'humor o fins i tot tristesa i angoixa. Però aquests canvis no només van associats a les dones, sinó a l'espècie humana, per tant, els homes també tenen la seva "menopausa": conegut com la síndrome de l'home irritable.
La "menopausa masculina"
De manera clínica aquests canvis que viuen els homes s'anomena andropausa, i com en les dones, succeeix per l'envelliment. Els principals símptomes d'aquesta nova fase biològica són la hipersensibilitat, l'ansietat, la frustració i la irritabilitat. Mentre que en les dones els nivells d'estrògens i progesterona baixa, en els homes és la testosterona, la qual es calcula que a partir dels 40 anys baixa un 1,5% cada any. El fet és que un terç dels homes de més de 45 anys tenen nivells de testosterona relativament baixos, per tant, els símptomes són més que presents.
Símptomes de l'andropausa
Santiago Cedrés és doctor i la revista Opción Mèdica recull els seus coneixements sobre el procés biològic masculí. Cedrés explica que l'andropausa va més enllà d'uns simples canvis hormonals, si no que afecta les emocions i la psicologia de l'home, amb símptomes que influeixen de forma directa en la qualitat de la vida i de les relacions.
- Un dels trets característics més comuns és l'estat d'ànim baix, amb característiques compartides amb tenir depressió.
- Tenir poca paciència, poca tolerància i esdevenir en actituds de frustració és habitual, i encara es veu més potenciat amb actuacions referents a la vida quotidiana. Sembla que tot molesti més.
- Relacionat amb l'anterior punt, la impaciència és molt comuna i la reacció pot ser tenir actituds hostils amb l'entorn, sovint, el quotidià.
- En la mateixa direcció, el doctor, assenyala que l'agressivitat és un mode de descarregar la frustració emocional que es viu, ja que apareixen patrons més sòlids sobre el rancor i el no saber perdonar.
- Per altra banda, també hi ha episodis d'ansietat, donat que el cos se sent més pesat, hi ha més fatiga i, per tant, menys capacitat per sentir-se actiu i amb vitalitat.
Ser conscient de la realitat
Per aquesta raó, davant aquestes dificultats físiques, emocionals i psicològiques alguns homes recorren a l'alcohol o el tabac per tal de reprimir aquestes sensacions o simplement abstenir-se i no veure la realitat biològica que els cau sobre. Per això, és molt important ser conscient d'aquesta realitat i acceptar-la, només així es pot ser feliç amb un mateix i consegüentment amb l'entorn.