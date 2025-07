Nous estudis de l'ICS a la Catalunya Central alerten sobre el calci i la salut mental en dones postmenopàusiques

Professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) Catalunya Central han liderat dues investigacions que aporten noves evidències sobre la salut de les dones postmenopàusiques. Els estudis, centrats en la ingesta de calci i la relació entre depressió i malaltia cardiovascular, han estat conduïts des de centres d'atenció primària de Manresa i Artés i posen de manifest la importància de personalitzar l'atenció sanitària a aquest col·lectiu des de l'atenció primària.

Suplements de calci, sí, però amb criteri

El primer dels estudis ha estat liderat per la metgessa de família Isabel Roig, del CAP Sagrada Família de Manresa, amb la col·laboració d'altres professionals de l'ICS: Adrián López, Ramon Rodríguez, Mercè Subirana, Naila Guillén, Núria Busquet i Pere Roura. Publicat a la Revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, l'estudi posa en qüestió la prescripció generalitzada de suplements de calci a dones postmenopàusiques.

Amb una mostra de 357 dones de més de 50 anys que prenen suplements, els resultats indiquen que en el 73 % dels casos, la ingesta segueix sent insuficient (872 mg/dia de mitjana), tot i la suplementació. Aquesta xifra representa un 13 % menys del recomanat per la Societat Espanyola d'Investigació Òssia, que estableix uns valors de referència entre els 1.000 i 1.200 mg/dia. A més, en el 27 % dels casos els suplements serien innecessaris, ja que la dieta ja n'assegura l'aportació adequada.

L'estudi també destaca un baix nivell d'adherència al tractament: gairebé la meitat de les dones no segueixen la pauta prescrita. L'equip investigador proposa prioritzar l'avaluació de la dieta abans de receptar suplements i fomentar el consum de tres racions de làctics al dia com a mesura accessible i eficaç.

Aquest treball va rebre el XXVII Premi Bages de Ciències Mèdiques a la Nit Mèdica del Bages, organitzada pel Col·legi de Metges de Barcelona.

La depressió, un factor de risc cardiovascular

El segon estudi, conduït per les professionals de l'EAP d'Artés Lila Corominas, Gemma Jorba i Olga Fargas, ha analitzat la relació entre la depressió i les malalties cardiovasculars en dones de més de 55 anys. Amb una mostra de gairebé 21.000 dones de la Catalunya Central, la recerca evidencia una associació estadísticament significativa entre la presència de depressió i l'aparició d'esdeveniments cardiovasculars.

Els factors de risc més prevalents en aquest col·lectiu l'any 2024 van ser la hipertensió arterial (75,3 %), la hipercolesterolèmia (56,2 %) i el consum de tabac o nicotina (14,4 %). Les autores han observat que la prevalença de la comorbiditat entre depressió i malalties cardiovasculars ha anat en augment durant la darrera dècada.

L'estudi conclou que cal un abordatge integral, que combini l'anàlisi de la salut física amb l'atenció als aspectes psicosocials, per tal de fer una correcta valoració del risc cardiovascular en dones d'aquesta franja d'edat.

Recerca de proximitat amb impacte real

Tant l'estudi de Manresa com el d'Artés posen en valor el paper de l'atenció primària com a espai fonamental per a la prevenció, la detecció precoç i el seguiment de la salut de les dones postmenopàusiques. A més, reforcen la importància de la recerca aplicada des del territori, impulsada per equips de professionals que coneixen de primera mà la realitat de la població que atenen.