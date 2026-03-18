"Si notes un formigueig, coissor, rampes o irritació a les mans i els peus, alerta". És l'avís del farmacèutic i divulgador a les xarxes socials Sento Segarra, que explica que són símptomes comuns de danys en el sistema nerviós.
Concretament, Segarra explica que aquests senyals del cos poden indicar que la capa protectora dels nervis, la vaina de mielina, està desgastada. Aquesta estructura actua com un aïllant elèctric i la seva funció principal és la d'accelerar la velocitat dels impulsos nerviosos. Per tant, quan queda malmesa, s'alenteixen i apareix el dolor.
Per això, el farmacèutic recomana augmentar la ingesta d'àcid alfa lipoic, un compost natural present al fetge, carns vermelles, bròquil, espinacs i altres aliments bàsics de la dieta. "És un dels millors antioxidants en l'àmbit nerviós", subratlla.
Si bé, amb el pas dels anys, a l'organisme en produeix cada vegada menys i li costa més absorbir-lo, pel qual Segarra recomana suplementar-lo. "Sis-cents mil·ligrams al dia durant tres setmanes milloren els símptomes de neuropatia", apunta en referència a la bibliografia científica.
Els suplements d'àcid alfa lipoic es poden prendre durant els àpats o per separat, ja que s'absorbeixen bé de qualsevol manera, però convé consultar amb el metge en un cas concret: si ets diabètic i fas servir insulina. I és que aquest compost pot potenciar-ne l'efecte.
L'aliment "més perillós del món" que es consumeix cada dia
En un altre vídeo, Segarra alerta que un dels acompanyaments estrella de qualsevol sopar ràpid, sobretot en cap de setmana, és "perillós". Es tracta de les patates fregides. Així, adverteix que menjar-ne més de dues vegades per setmana s'associa directament amb un increment del risc de patir problemes cardiovasculars.
La perillositat rau en la seva composició química: "Combina midó, olis refinats i altes temperatures", explica el farmacèutic, que fan que la patata perdi els seus beneficis originals i passi a ser un aliment amb un impacte negatiu per a la salut.